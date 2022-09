Ana Rosa posposa el retorn a la feina per un contratemps en la seva salut

Ana Rosa Quintana ho tenia tot a punt per tornar a la televisió el pròxim 12 de setembre, un primer programa del que té moltes ganes perquè suposarà el seu retorn després del càncer. La presentadora ha estat gairebé un any sense poder treballar, ja que havia de centrar-se en la batalla contra el càncer de pit.

L’operació i el tractament han anat bé, per la qual cosa va anunciar als companys que tornaria a plató la setmana vinent. El problema és que encara està esperant el resultat d’unes proves, sense les quals els metges no li aconsellen tornar a la rutina. Contra tot pronòstic, finalment no podrà estar present en l’inici de la nova temporada.

Bluper treu a la llum que encara no podrà tornar a la feina per aquest problema de salut, el que voldrien tenir 100% controlat abans de donar-li l’alta: “La presentadora està pendent dels resultats d’unes proves mèdiques. Si tot va bé i el metge ho considera oportú, Ana Rosa es reincorporarà a l’equip del programa a final de mes. Encara no se sap res del cert, però ella està desitjant tornar”, asseguren fonts properes a la periodista.

Ana Rosa Quintana, pendent dels resultats d’unes proves mèdiques

Amb ella o finalment sense ella, el que sí que està confirmat és que El programa de Ana Rosa engegarà nova temporada el pròxim dilluns. En cas que es confirmi la informació que treu a la llum el mitjà digital en qüestió, serà la seva substituta qui continuarà al capdavant de l’espai matinal uns dies més. L’espera s’està fent llarga, però això no fa més que incrementar les ganes i l’expectació de cara a l’esperat retorn de la presentadora.

Ana Rosa Quintana, present en la festa del programa | Instagram

La cadena no s’ha pronunciat al respecte i simplement s’ha limitat a dir que la temporada s’estrenarà llavors, amb o sense la seva periodista estrella. El temps dirà si els resultats de les proves arriben abans del previst i si són favorables, una bona notícia que faria una il·lusió immensa a Ana Rosa i tot l’equip.