Adriana Abenia: “Ara sembla que has de demanar perdó si estàs bona” 

Adriana Abenia treballa a televisió des de fa anys gràcies a l’oportunitat que li va donar Sálvame, que va confiar en ella com a reportera. La de Saragossa ha fitxat per Telemadrid, cadena que l’ha posat al capdavant de Callejeando aquesta nova temporada. Per tal de promocionar-lo, ha concedit una entrevista a El Mundo que ha generat molt rebombori pels titulars que hi ha deixat anar.

La tertuliana recorda el seu pas per Sálvame: “Va ser un procés d’aprenentatge que vaig viure amb estima, però també va ser esgotadora amb moltes hores invertides. Allà vaig aprendre que havia de cuidar la meva salut i que has de dir que no a certes coses. Jo mateixa vaig haver de negar-me a fer coses que em demanaven i crec que part del meu èxit ha estat saber dir que no a temps”.

Creu que la fama té un costat fosc? Adriana Abenia reconeix que en un principi li va costar molt acostumar-se a què la gent la seguís: “Pensava que em volien segrestar quan en realitat eren fotògrafs que em perseguien per aconseguir una foto. La fama em va costar perquè arribaven a picar al timbre de casa i això no es fa. No ho vaig passar gens bé i el meu xicot va haver de deixar la seva feina i venir-se a viure amb mi perquè jo no podia amb tot allò”.

Este domingo a las 21:15h estrenamos en Telemadrid #CALLEJEANDO. Os descubrimos los secretos de nuestra Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/CVofeIvNpH — Telemadrid (@telemadrid) July 26, 2022

Adriana Abenia es defensa després de criticar una campanya amb models grasses

Darrerament, la presentadora ha rebut moltes crítiques per les seves declaracions sobre una campanya en la que apareixien dones amb sobrepès. Ella va ser de les poques que van dir que no li agradava l’anunci, ja que creu que no és bo mostrat gent amb obesitat perquè aquesta és “una malaltia” que no hauríem de mostrar a la publicitat. Aquestes controvertides paraules van derivar en una guerra amb la també presentadora Tania Llasera, que va mostrar-se indignada per l’opinió de la companya.

Ara Adriana parla sobre el tema: “Sóc la primera que estic feliç que hi hagi inclusió i defenso que les talles s’hagin ampliat. El que em sap greu és que tot se’ns està anant de les mans. Ara sembla que si estàs bona has de demanar perdó si baixes a la platja. Quin poc decor, no? Ara resulta que els discriminats són els guapos”. Per una altra banda, reconeix que ser considerada com una noia rossa i guapa l’ha ajudat a obrir certes portes, però alhora genera problemes: “Després has de demostrar més que la resta de dones. Crec que quan tens els cabells més foscos, guanyes credibilitat”.

Adriana Abenia critica publicitat amb noies grasses | Instagram

Adriana Abenia critica que la maternitat estigui idealitzada

La presentadora és mare d’una nena, el que li ha donat ales per criticar els problemes ocults en la maternitat: “Ser mare m’ha passat factura professionalment, és clar. La primera bufetada va arribar quan em van cancel·lar un projecte perquè estava embarassada. Crec que la maternitat està molt idealitzada i em fa ràbia que ningú no et digui que durant el primer mes de vida del nadó, no dormir i menjar malament col·loca la parella en una situació crítica. Mai no he discutit tant amb Sergio com en el primer mes de Luna. Va ser terrible, per no repetir”.

Adriana Abenia fitxa per Telemadrid | Instagram

Adriana Abenia ha gaudit d’un estiu molt familiar | Instagram

La presentadora torna a estar a l’ull de l’huracà per unes declaracions que poden fer que rebi moltes crítiques. La tertuliana mai no ha tingut pèls a la llengua, el que l’ha ajudat a tenir seguidors i també detractors per les opinions que deixa anar de tant en tant.