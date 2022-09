Novetats en l’estat de salut de Nacho Palau, ingressat amb càncer de pulmó

Nacho Palau continua ingressat a l’hospital, el que manté tota la família molt preocupada. No l’han deixat sol ni tan sols un minut des que li diagnostiquessin càncer de pulmó, una malaltia greu que li estava provocant problemes respiratoris. Els metges van fer que comencés la quimioteràpia de seguida, conscients que en aquests casos sempre és important iniciar el tractament com abans millor. L’escultor hauria empitjorat després de la tercera sessió de quimio, quan va necessitar atenció mèdica constant per culpa de l’intens esgotament que sentia.

Ara s’han filtrat més detalls sobre el seu estat de salut actual, unes novetats que han compartit públicament per intentar disminuir l’angoixa que senten molts dels seus seguidors. Alexia Rivas s’ha posat en contacte amb el nebot de Nacho Palau, que ha confirmat que s’està recuperant a poc a poc: “Nacho està millor i des d’ahir ja s’ha desinflat. Gràcies a això ja pot fer un seguit d’activitats que el tenen més animat”.

Per una altra banda, han tornat a insistir en què Miguel Bosé ha deixat de banda els problemes que tenen per culpa de la guerra per la custòdia dels fills. De fet, estaria molt pendent de la seva evolució: “Miguel és prudent i està al seu costat. Tots dos s’estimen molt“, han deixat caure per sorpresa fonts de la família, el que ha deixat tothom perplex perquè s’han dit de tot públicament en els darrers anys.

Nacho Palau ha estat ingressat a l’hospital | Telecinco

Nacho Palau, més a prop de poder rebre l’alta hospitalària

Aquesta millora podria apropar l’alta hospitalària, la que tots estarien desitjant per poder tornar-lo a veure a casa. Ell mateix també ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a través del seu perfil d’Instagram: “Disculpeu el retard, però ja han començat dies de calma. Aquest missatge el faig en agraïment a tots aquells que em vau demostrar el vostre suport durant Supervivientes i aquells que ho continueu fent ara”. Ara toca ser optimista i centrar-se en la seva salut per poder superar la malaltia, el que diu que confia poder fer.