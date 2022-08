Nacho Palau, ingressat després de la tercera sessió de quimioteràpia

Nacho Palau ha hagut de tornar a ser ingressat a l’hospital pocs dies després de revelar que pateix càncer de pulmó. L’exparella de Miguel Bosé va haver de fer-se moltes proves fins que els metges van saber què era el que li passava, una malaltia greu que li estava provocant problemes respiratoris. Ràpidament va començar a rebre quimioteràpia, un tractament amb el que esperen que pugui superar-lo. S’acaba de sotmetre a la tercera sessió, la que l’hauria deixat tan fluix que ha requerit tornar a ser ingressat.

Des de Sálvame confirmaven aquest dilluns que Nacho pateix una fatiga molt forta i que continua bastant inflat, el que fa que els metges vulguin tenir-lo controlat. L’escultor va emetre un comunicat en el que assegurava que afronta aquesta malaltia amb optimista i que està convençut que el superarà, un problema de salut que tindria tota la família preocupada.

Miguel Bosé ha optat per mantenir-se en un segon lloc i encara no s’ha pronunciat públicament sobre el càncer del pare dels seus fills. No obstant això, s’ha sabut que li ha enviat els seus millors desitjos i que estaria pendent de la seva evolució. Qui sí que ha parlat ha estat Lucía Dominguín, germana del cantant i excunyada de Nacho Palau. La van entrevistar al Deluxe i va assegurar que preferiria no parlar del tema, però va acabar reconeixent que la notícia li havia fet “molta pena” i que està convençuda que superarà el càncer perquè Nacho és “un home fantàstic”.

Lucía Dominguín participarà al nou reality de Telecinco

Miguel Bosé demana a la germana que no reveli informació sobre ell

Arran d’aquestes declaracions, Miguel Bosé hauria mantingut una conversa amb la germana. Diversos mitjans asseguren que l’artista s’hauria mostrat molt enfadat amb ella, de fet, perquè no vol que parli públicament del seu ex. I quin és el problema? Que Lucía Dominguín està a punt de començar la seva aventura a Pesadilla en el paraíso, el nou reality de Telecinco en el que participarà com a concursant. Ella sempre dona joc quan apareix a televisió, el que fa por a Miguel Bosé perquè s’adona que podria revelar informació sobre la famílía: “Per aquesta raó, li ha demanat que no parli d’ell durant el concurs”, diuen a Lecturas.