Revelen intimitats de Letícia: malalties, manies i compres al supermercat

Letícia farà 50 anys el pròxim 15 de setembre, una efemèride que està donant ales a moltes revistes per enaltir la seva figura i fer-li la pilota. Aquest és el cas d’El País Semanal, que l’han fet protagonista de la portada de la revista aquest cap de setmana. L’objectiu? Aplaudir-la i dir totes les meravelles sobre ella, així com treure a la llum alguns dels seus secrets.

La dona de Felip VI va viatjar fins a Mauritània recentment en un viatge de cooperació que recuperen per destacar que és una dona “molt propera”. I com justifiquen aquesta descripció? Amb una anècdota: “Una de les persones de l’equip de seguretat es va lesionar un turmell i Letícia es va apropar a ella i li va fer un massatge al peu davant del seu estupor”. També han parlat dels peus de la monarca espanyola, en treure a la llum que pateix una malaltia que pot causar l’ús excessiu de les sabates de taló: “Pateix dolors de peu contínuament per una metatarsàlgia crònica“. A més a més, també deixen caure que faria servir ulleres “de manera discreta”.

Sempre s’ha dit que Letícia té una personalitat peculiar i moltes manies. Com la descriuen? Com a una dona “hiperactiva, inconformista i contradictòria”. El que han fet ha estat seguir-la durant quatre mesos per poder filtrar algun dels seus rituals: “Sempre té un caramel de menta a la mà, compra tomàquets al Carrefour i demana al peixater sardines gruixudes de temporada”. I deixant de banda els gustos culinaris, també diuen que mai no ha volgut tenir mainaderes nocturnes per a les filles, que no li agrada esquiar i tampoc jugar al golf. Això sí, cada divendres tenen la tradició d’anar al cinema. Prefereixen anar en família, però ella no té cap problema en anar-se’n sola”.

Letícia protagonitza la portada d’El País Semanal

Letícia, Elionor i Sofia entre els assistents al concert de Harry Styles

Letícia és un dels personatges més perseguits per la premsa del cor, que sap que interessa poder publicar informació nova sobre ella. És habitual llegir crítiques ferotges contra ella, contra les que lluiten uns defensors fidels que aplaudeixen que Felip VI s’hagi casat amb una dona de caràcter amb una vida anònima anterior. El que queda clar és que tot el que fa i pensa acabi tenint repercussió, el que suposa un maldecap per a la Casa Reial.

Les seves aparicions en públic sempre són comentades, el que acaba de tornar a passar avui. La dona de Felip VI ha acudit al concert de Harry Styles d’incògnit amb les filles el passat 29 de juliol, però no ha evitat que alguns testimonis la identifiquessin i que El Español publiqués les fotografies que ho demostren. Les tres van acudir a la pista amb la resta de seguidors del cantant d’One Direction, envoltades per més de 15.000 persones.

El diari ha parlat amb un testimoni que assegura que va fixar-se en Letícia des del principi perquè era de les poques que duia mascareta. Va fixar-se que duia una ampolleta d’aigua a la mà i que hi havia uns quants homes vestits de camisa blanca i orelleres que segurament eren membres de l’equip de seguretat. Com era d’esperar, asseguren que van marxar abans de la resta d’assistents: “Van quedar-se gairebé fins al final de l’última cançó i les van treure per una porta diferent de la que vam sortir la resta cinc minuts després”.

Letizia, Leonor y Sofía, de incógnito en la pista de un concierto como tres fans más: las imágenes exclusivas https://t.co/VWNcIj3PfQ — Jaleos El Español (@Jaleos_EE) August 27, 2022

Aquesta informació ha sobtat, ja que hauria estat molt més fàcil gaudir del concert des d’una de les zones VIP. Finalment haurien optat per accedir a la pista i gaudir com tres fans més, el que no deixa de sorprendre. Sigui com sigui, el que queda clar és que les sortides culturals que fan Letícia i les filles són cada cop més habituals.