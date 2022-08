Cristina de Borbó, convidada inesperada a dues reunions dels Urdangarin

Dos dels nebots d’Iñaki Urdangarin s’han casat aquest cap de setmana als Estats Units, dues bodes a les que el va convidar a ell i també a Cristina de Borbó. Ella ha exercit de tieta tota la seva vida, per la qual cosa van voler tenir un gest amb ella i convidar-la encara que s’hagi separat del tiet. Molts s’esperaven que la filla de Joan Carles I declinés la invitació per evitar coincidir amb l’exmarit i tota la família política, però la sorpresa ha estat que sí que ha acabat assistint. Iñaki, en canvi, ha estat l’absència destacada de les dues cerimònies.

Com és que Iñaki no hi ha acudit? Vanitatis assegura que la culpa és burocràtica, ja que no ha aconseguit el permís per viatjar als Estats Units. La seva situació judicial encara és massa enrevessada i no li haurien permès que marxés dues setmanes a l’estranger. Ni tan sols li ha servit que el motiu fos una celebració familiar com aquesta.

Els qui sí que hi han anat han estat, com dèiem, Cristina i tres dels seus fills. Juan, Miguel i Irene han viatjat fins a Chicago amb ella, amb qui han acompanyat a les dues cerimònies. La primera boda va ser dissabte 13, una boda que va precedir uns dies plens d’activitats a la zona dels llacs en la que estaven allotjats. Diversos testimonis els hauria vist muntant en barca, banyant-se i passejant pel bosc.

Cristina de Borbó es retroba amb la família d’Iñaki Urdangarin | Europa Press

Cristina de Borbó i els fills es retroben amb la família Urdangarin

Dissabte següent van acudir a l’altra boda, en la que van veure els nens Urdangarin vestits amb camises de color blau cel i Irene de color beix com la resta de dames d’honor. Cristina, per la seva banda, hauria estat vista ballant com una més fins que va acabar la festa. Còmoda amb els familiars de l’exmarit, no hauria dubtat en apuntar-se a dues celebracions amb familiars de l’exmarit en el seu primer estiu com a separada.