Cristina Pedroche torna de Mèxic entre crítiques: “Demagògia de la pobresa”

Cristina Pedroche torna a estar al centre de l’huracà per culpa de les polèmiques fotografies que ha publicat durant el viatge que ha fet a Mèxic amb el marit. La presentadora ha visitat algun dels punts més turístics del país, però també ha volgut endinsar-se en zones pobres. Allà va conèixer famílies desafavorides i no va dubtar en publicar fotografies amb un grup de nenes d’un poble del Yucatán, el que va fer que moltíssima gent la critiqués.

Publicar fotos amb nens de països pobres sempre és espinós, el que ha comprovat Cristina Pedroche. Els comentaris negatius eren tan bèsties que va veure’s obligada a eliminar tot el que s’havia escrit en la publicació. Els qui tampoc no aplaudeixen aquesta actitud són els redactors de Socialité, el programa de tafaneries dels caps de setmana a Telecinco.

En el programa han deixat clar que estan indignada amb Cristina Pedroche i s’han mostrat duríssims contra ella. De la mateixa manera ho ha fet el pare Damián, que ha criticat la moda de publicar fotografies amb gent pobra “per calmar la nostra consciència”: “S’aprofiten d’aquesta realitat per afavorir la seva imatge. El seu objectiu és conquistar el cor de la gent a través de la demagògia de la pobresa. Ells estan fent turisme i estan gastant moltíssims diners”.

Ell va a països pobres a fer voluntariat i publica fotos amb habitants d’allà, però deixa clar que una cosa no té res a veure amb l’altre: “El meu objectiu no és guanyar seguidors, és mostrar la realitat de la gent que pateix. No crec que els influencers estiguin sent justos amb les persones que realment ens dediquem a aquesta feina”.

El programa de Telecinco ha continuat intentant fer mal a la presentadora: “El perfil de Cristina Pedroche s’està desinflant cada cop més ràpidament. El decreixement de seguidors frega la tragèdia i la decisió de restringir els comentaris a les fotos és un error perquè si continua ignorant la seva comunitat, les marques s’ho pensaran”.