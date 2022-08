Ana Blanco deixa els informatius de TVE després de 30 anys al capdavant

Ana Blanco deixarà de presentar els informatius de TVE després de 30 anys. La notícia ha estat una gran sorpresa, tenint en compte que molts la consideren la cara més important de la cadena. Ha estat ella qui ha demanat que la canviïn de lloc, per això, en considerar que aquesta és una etapa que vol deixar enrere perquè la té més que superada.

Així ho acaba d’anunciar El Confidencial, que recalquen que la icònica periodista no deixarà RTVE. La direcció hauria planificat, de fet, que Ana Blanco es posi al capdavant d’algun problema de la graella. Encara no han especificat què farà exactament, però haurien volgut deixat clar que la idea és reubicar-la en un altre espai.

Ana Blanco va arribar-hi per posar-se als capdavants dels informatius del cap de setmana el 1990. Ella ha estat la cara visible dels especials més importants d’aquests anys com els atemptats del 11-S, totes les eleccions o la boda de Felip VI: “Ana ha expressat el seu cansament i vol deixar d’estar al capdavant del programa”.

Ana Blanco deixarà de presentar els informatius | TVE

Ana Blanco no tornarà als informatius després de les vacances

La presentadora hauria tancat aquest adéu a principis de l’estiu, quan hauria demanat que no la fessin reincorporar-se al lloc de feina després de les vacances. La cadena no ha fet declaracions al respecte, però haurien començat a buscar substitut de cara a la nova temporada televisiva. Als seus 61 anys, ara demana que la posin en un altre lloc de feina per descansar dels informatius després de tres dècades treballant-hi.

Ella tampoc no ha volgut fer declaracions al respecte, el que té sentit tenint en compte que sempre ha estat bastant hermètica i no és habitual veure-la concedint declaracions a la premsa. La temporada televisiva està a punt de començar, així que és probable que ja sàpiga quin serà el seu futur dins de la cadena quan torni del descans de l’estiu.