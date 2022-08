Crítiques a TVE per anunciar un programa nou caríssim i dirigit a gent gran

Juan y Medio serà l’estrella de la nova temporada de TVE, una aposta que es contradiu amb el canvi de rumb i modernització que van anunciar. L’icònic presentador estarà al capdavant d’un format anomenat Dúos increíbles, en el que vuit cantants veterans formaran parella amb altres artistes de fama més recent.

L’objectiu serà que interpretin cançons populars de totes les èpoques en 12 gales que començaran a emetre’s a partir de l’octubre, tal com assegura Yo Tele en exclusiva. Aquest es tracta d’un concurs musical que imita el xinès Shining with legends, un espai en què vuit cantants sèniors i vuit júniors fan duets molt coneguts per les diferents generacions.

El que més ha sorprès ha estat el pressupost amb el que comptarà aquest programa: més de nou milions d’euros. Darrere hi estarà la productora de Cuéntame, que s’embutxacarà una gran quantitat si tenim en compte que cada gala costarà 376.000 €. En el seu moment es va publicar que el cost d’Eufòria a TV3 no arribaria als dos milions en total, el que deixa clar la gran diferència de cost d’un i altre.

Els teleespectadors no estan contents amb el nou programa de TVE

La notícia no ha agradat gaire, tal com reflecteixen els primers comentaris que s’han escrit a través de les xarxes socials. En ells, els teleespectadors mostren la seva sorpresa davant d’aquest fitxatge i la creació d’aquest tipus de programa, més dirigit a gent gran: “Per a això es gastaran milions en els nous logotips i infografies? Què tal deixar de fer coses de 1980? Veure per què ha marxat la gent i a on?” o “La 1 era el canal que fa un mes va anunciar la renovació del seu aspecte visual i logotip per fer-se un canal jove i modern. Ara ens torna Juan y Medio de 60 anys que actualment fa un programa de gent gran a Canal Sur que només triomfa en el públic més gran de 65 anys” són algunes de les crítiques que han rebut.

Para esto se van a gastar millones en los nuevos logos e infografias?

Que tal dejar de hace cosas de 1980?

Ver por qué se ha ido la gente, a donde y tal? — Jose Vazquez  (@noteorico) August 24, 2022