Mónica Naranjo cancel·la la gira per problemes de salut

Mónica Naranjo ha fet un anunci que no ha agradat gens als fans. La cantant ha emès un comunicat important en què ha anunciat que es veu obligada a cancel·lar la seva gira per problemes de salut. La cantant catalana ha volgut mostrar-se optimista, però no ha evitat preocupar els seus seguidors en confessar que no es troba bé: “A vegades la vida et col·loca un obstacle inesperat i quan tot et va bé, et falla una bugia i has de passar pel taller. I això és el que ha passat a aquesta que us escriu”.

Però què li passa? Sembla que el problema té a veure amb el seu estómac: “El meu sistema digestiu fa temps que em dona guerra i he hagut de passar pel taller perquè n’ajustessin alguna rosca, ja que amenaçava d’afectar el meu instrument vocal, fins i tot. Sense ser res especialment greu, el consell del meu equip mèdic és que he d’estar un parell de mesos de recuperació i, encara que no volia, tinc un equip al meu voltant que m’estima molt i que m’ha obligat a aturar-me malgrat els meus brams (perquè una diva, a vegades, és complicada quan les coses no surten quan ella vol)”.

Tota l’agenda professional de setembre i octubre de l’artista ha quedat anul·lada, així que els fans que ja tenien entrades per a alguna de les seves actuacions programades hauran d’esperar a una nova cita. La gira que començava a l’octubre també es posposa, ja que no haurà pogut fer assajos. La cantant ha volgut agrair el suport de tothom i ha demanat perdó també a aquelles marques a les que ha hagut de deixar abandonades.

Mónica Naranjo haurà d’estar de baixa | Instagram

La cantant preocupa els fans amb el seu anunci | Instagram

Mónica Naranjo explica què li passa | Instagram

Mónica Naranjo confia en poder recuperar-se aviat

“Encara que hom no escull quan li passen aquestes coses, el que hom sí que escull és com afrontar-les. Jo ho faig amb la il·lusió més gran de tornar a retrobar-nos i de pujar-me a un escenari a finals d’aquest any. Estrenarem el nostre Tour a Xile al desembre i després continuarem el camí per Espanya, Mèxic i algun altre país que en el passat no vaig poder visitar”, escriu en un text en el que intenta mostrar-se optimista per evitar que els fans es preocupin en excés.