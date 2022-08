Joaquín Prat explica per què no ajuda el germà que demana almoina

El nom de Joaquín Prat ha protagonitzat molts titulars aquest cap de setmana i ha volgut pronunciar-se al respecte. Fins ara no se sabia pràcticament res del seu germà Federico, el més desconegut de tota la família. Un home que ha sortit a la llum en una entrevista a la televisió local de Cadis, en la que reconeixia que demana almoina al carrer perquè la seva situació econòmica és molt dolenta. Ell era mariner, però s’ha quedat sense feina i necessita demanar diners per poder menjar i fer front al lloguer.

La periodista va preguntar-li per què no demanava ajuda a la família, tenint en compte que tenen molts diners. El que més va sorprendre va ser la resposta de l’home, que va assegurar que pràcticament no es parlen i que la seva relació és “delicada” perquè no està content amb ells.

La germana de Joaquín Prat revela la veritat

La primera en reaccionar era Alejandra Prat, una altra de les germanes. Ho ha fet en un story d’Instagram que acompanya d’una fotografia de tota la família: “El meu germà Federico és un ésser meravellós amb un cor d’or. És i sempre ha estat estimat a casa, educat, tendre, sensible i, desgraciadament, també un addicte. Fa més de 12 anys que la meva mare i nosaltres hem intentat ajudar-lo i l’hem acompanyat a nombrosos tractaments de rehabilitació, centres diversos i també a casa. Finalment i després d’un camí molt dur, sobretot per a la meva mare, ell mateix va decidir viure al sud i continuar amb la seva addició”.

“Durant tot aquest temps la meva mare s’ha fet i continua fent-se càrrec del lloc en el que viu i encara que ha tingut oportunitats, ha continuat immers en aquest món terrible i immund de les drogues. Ja no esperem que es curi algun dia, però sí tenir privacitat familiar per continuar gestionant-ho de la manera menys danyosa per a tots”, prosseguia ella.

Joaquín Prat assegura que tota la família ha patit molt per l’addicció del germà

I què ha dit Joaquín Prat? Ha volgut destacar que, efectivament, les coses no són el que semblen: “Són molts anys de patiment que només nosaltres coneixem. Tant de bo ningú no hagués de passar per això, ni el malalt ni la família que desgraciadament pateix igual. Jutjat és molt fàcil, però la vida no és blanc o negre. La nostra família és una pinya en les coses bones i en les dolentes i així ho continuarà sent. Gràcies per la comprensió”.

Un drama familiar que havien mantingut ocult fins ara, que el germà ha volgut treure-ho tot a la llum.