Frank Blanco reacciona a les crítiques que rep el seu programa nou

Frank Blanco travessa un moment professional molt bo, amb feina a 8tv, a Cuatro i ara també a Telecinco. El presentador barceloní s’ha posat al capdavant de Ya es verano, el magazín que substitueix el desaparegut Viva la vida d’Emma García. Els primers dies van rebre moltes crítiques perquè el format no acabava d’agradar, però ell acaba de reconèixer en una entrevista que li agrada que els critiquin perquè això vol dir que els veuen.

Pràcticament un mes després de l’estrena, Frank en fa balanç en una conversa amb Fórmula TV. En primer lloc, revela que la proposta de la cadena de Paolo Vasile li va arribar per sorpresa: “Jo ja tenia les meves vacances planejades quan la productora m’ho va proposar. Ells em van posar la proposta sobre la taula i jo vaig trigar mig segon en dir-los que sí. Treballo amb ells des de fa un any i és una casa en la que em sento còmode perquè tenim molta afinitat. Estic content de tornar a Telecinco perquè sempre m’he sentit molt identificat amb ells, m’agrada la cadena i tot el que transmet en fer l’entreteniment d’aquesta manera”.

En un principi el programa està pensant per acabar-se quan comenci la programació de tardor, però ell confia que pugui adaptar-se i continuar una mica més en antena: “Ara mateix no penso més enllà perquè només hem fet dos caps de setmana. Vull veure com se’ns dona aquest estiu i després ja veurem…”. El que és cert és que els han criticat bastant pel contingut que fan, especialment quan van convidar dues dones a plató per comparar quina de les dues tenia els pits més grans.

Què opina el barceloní de les crítiques? Sorprenentment, diu que li agrada: “M’encanta que hi hagi crítiques perquè en aquesta professió no ets ningú sense les crítiques. Si no tens detractors i si no et deixen verd a la xarxa és que no ets ningú. Hem de gestionar aquesta realitat amb naturalitat i normalitat. Hi ha gent fan d’un programa i gent que l’odia alhora, al final és l’opinió de cadascú i no seria sa estar en un país en què no es pogués criticar el que no t’agrada”.

Frank Blanco triomfa a Telecinco i també a 8tv

Frank Blanco, orgullós de l’èxit d’El Circ a 8tv

En el programa en què està triomfant és amb El Circ de 8tv, una de les experiències professionals més reconfortants que ha tingut tal com assegura en aquesta entrevista: “A més a més de ser el presentador, també en sóc el director i productor executiu. Si s’ha d’escombrar el plató, a vegades també ho faig jo! Aquesta és una cosa que té el teu segell i és un orgull que funcioni tan bé”.

El que pitjor porta de la professió és el tema de les audiències, ja que reconeix que n’és bastant esclau: “Sóc molt friki de l’audiència i dedico molt de temps cada matí a analitzar quines xifres hem fet, en quin moment ens han vist més i quina franja d’edat ens prefereix perquè crec que pots aprendre moltes coses a partir d’aquesta informació”.