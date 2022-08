Miguel Bosé reacciona al càncer de Nacho Palau, pare dels seus fills

Nacho Palau ha anunciat aquesta setmana que pateix càncer de pulmó, una notícia molt dura que l’ha tornat a col·locar a primera línia mediàtica. Qui fos parella de Miguel Bosé durant més de vint-i-cinc anys, darrerament havia guanyat repercussió gràcies a la seva participació a Supervivientes. En tornar a Espanya, l’escultor va començar a trobar-se malament i va haver d’ingressar d’urgència pel que creia que era un atac al·lèrgic. Després de fer-li moltes proves, haurien sabut que tenia cèl·lules canceroses dins d’un dels pulmons: “Començaré el tractament immediatament. Sento haver estat desconnectat, però em sento optimista, amb ganes de viure i superar aquesta malaltia”.

Davant d’aquest anunci colpidor, molts s’han preguntat com deu haver reaccionat Miguel Bosé a la notícia. Cal recordar que no es parlen des de fa temps, ja que la separació va ser molt complicada amb un judici llarguíssim per la custòdia dels nens que encara no ha acabat. Recentment va dir-se que el cantant hauria comprat uns telèfons mòbils als fills perquè truquin a Nacho Palau ells mateixos sense que ell hagi de fer d’intermediari, el que demostra com estan de tenses les coses.

Nacho Palau anuncia que pateix càncer | Instagram

Fonts properes a Miguel Bosé expliquen com ha reaccionat al càncer de Nacho Palau

Ara que el Nacho haurà de començar un tractament tan dur com és la quimioteràpia, Miguel Bosé hauria canviat radicalment d’actitud respecte a ell. No ha dit res sobre el tema públicament, però des del seu entorn han filtrat a Sálvame que l’artista coneixia la situació de l’ex abans que la fes pública i que li ha deixat clar que estarà al costat dels seus quatre fills: “Coneix la notícia des del principi i s’ha interessat per l’estat de Nacho“.

Anuar Bueno, un dels seus companys a Supervivientes, ha informat que Nacho Palau ja ha rebut la segona sessió de quimioteràpia. Queda clar que els metges han decidit començar el tractament pocs dies després de diagnosticar-li la malaltia, una rapidesa amb la que confien que l’escultor de 51 anys pugui guanyar la batalla a aquest càncer.