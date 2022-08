Nacho Palau engega un negoci nou en plena guerra amb Miguel Bosé

Miguel Bosé i Nacho Palau van trencar la relació de molt males maneres després de més de vint anys junts. Va ser durant aquesta època que van iniciar els processos de gestació subrogada per tenir quatre fills, dos amb l’ADN del cantant i els altres dos amb els gens de l’escultor. Ara són ells l’únic nexe en comú que tenen, encara que això no vol dir que tinguin bona relació…

De fet, acaba de saber-se que ni tan sols parlen entre ells per tal de posar-se d’acord per visitar els nens. I com ho fan, llavors? A través d’uns telèfons mòbils que han regalat als menors perquè siguin ells mateixos els qui parlin amb l’altre progenitor: “Parlen de manera totalment independent i sense necessitat que els pares interactuïn. Els nens tenen molt bona relació i entre ells hi ha un tracte de germans normal. Ara tot està millor i hi ha més fluïdesa, sembla que alguna cosa ha canviat”, asseguren a El Español.

Nacho Palau va espantar els seguidors fa uns dies en haver d’ingressar d’urgència a l’hospital per culpa d’un atac d’al·lèrgia molt fort que li va provocar problemes respiratoris. Ara ja ha pogut rebre l’alta, afortunadament, i es troba a casa en companyia de la seva parella Cristian.

El valencià ha fet bastants diners gràcies al seu pas per Supervivientes, els que ara vol invertir en un negoci nou que tindrà a mitges amb la seva parella. Cristian és un home xilè a qui va conèixer el 2013 a través d’uns amics en comú, amb qui té un projecte molt sòlid. Junts volen obrir un negoci en els pròxims mesos, quan Nacho estigui 100% recuperat i la seva mare es trobi també millor de salut.

Actualment s’estan debatent entre dedicar l’empresa a la restauració o a la cura dels animals: “Segurament es decantaran per aquesta segona opció, ja que tots dos són animalistes acèrrims i potser munten una mena de protectora o casa d’acollida”. El que tenen clar és que volen que sigui un negoci al 50% i que aquesta inversió la faran en el poble valencià en el que viuen. El que descarten totalment és passar per l’altar i tenir algun fill en comú.