Nacho Palau, ingressat amb inflamació i problemes respiratoris

Nacho Palau ha hagut d’ingressar d’urgència en un hospital de València. Darrerament, l’ex de Miguel Bosé ha cridat molt l’atenció de la premsa rosa en participar a Supervivientes, un pas per televisió que l’ha acabat de convertir en personatge del cor. És per això que ara tots estan pendents del seu estat de salut, el que estaria perjudicat des que ha marxat d’Hondures. En un primer moment es deia que havia aparegut amb la cara totalment deformada, del que ara es té més detalls.

Informalia assegura que l’escultor ha passat uns dies molt delicats, una setmana ingressat que va començar amb la cara molt inflamada i problemes respiratoris. Afortunadament, els metges l’han pogut estabilitzar i ja es troba a casa descansant. El problema és que encara està esperant els resultats de les proves que diguin què li ha passat realment: “Ha de seguir un tractament mentre espera els resultats de les proves, amb el que volen solucionar el problema definitivament”.

Diuen que Nacho Palau no està preocupat pels resultats, però sí “nerviós” perquè continua amb molèsties i dolors. Sembla que hauria començat a patir moltes al·lèrgies arran del seu pas per Hondures: “Sabem que s’ha sotmès a una intervenció i que s’ha fet proves a l’àrea de radiologia. Al principi es parlava d’una cosa més suau, però sembla que se li ha complicat. No podem parlar d’una malaltia si el pacient no diu res, però no és tan senzill”, han dit a Telecinco.

Nacho Palau s’enfronta de males maneres a un company | Telecinco

Nacho Palau, malalt i sense el suport de Miguel Bosé

Ell no s’ha pronunciat al respecte, així que caldrà esperar que es recuperi una mica per saber què li ha passat realment i quin és l’abast real del seu estat. Tenint en compte que Nacho Palau no té molt bona relació Miguel Bosé, és bastant improbable que s’hagi preocupat per ell. Una parella trencada sense cap mena de relació més enllà del que estan obligats a parlar per gestionar la custòdia dels quatre fills.