L’ex marit de Miguel Bosé confessa el que li ha dit després de Supervivientes

L’ex marit de Miguel Bosé ha fet un munt de confessions a Supervivientes, la més comentada de les quals ha estat que s’ha tornat a enamorar. La seva nova parella es diu Christian i fa gairebé dos anys que estan junts. En confessar-ho al pont de les emocions les xarxes socials van esclatar i els espectadors van mostrar la seva sorpresa. Ara que ha tornat d’Hondures, Nacho Palau ha concedit una entrevista a la revista Diez Minutos on explica més detalls de la seva parella i parla del seu ex marit, Miguel Bosé, amb qui ha mantingut una conversa recentment després d’un any i mig sense dirigir-se la paraula.

La separació de Nacho Palau i Miguel Bosé va ser molt dura, sobretot perquè el cantant va posar moltes dificultats perquè els nens estiguessin junts. Volia dividir-los i que dos anessin amb ell i dos amb Palau. Així les coses, feia un any i mig que no parlaven i fins i tot es va filtrar que Bosé havia posat un equip d’advocats a seguir Supervivientes per si Nacho Palau explicava alguna cosa d’ell. La participació de Palau al reality, però, ha sorprès fins i tot al seu exmarit, que a la seva tornada l’ha felicitat pel seu concurs.

La conversa més esperada entre Palau i Bosé

“Vaig parlar ahir amb ell. El vaig trucar. Feia un any que no parlàvem“, ha explicat Palau en aquesta entrevista publicada aquest dimecres. “Els quatre nens estaven a Somosaguas, a la meva antiga casa, recentment arribats de Mèxic, i el vaig trucar per preguntar-li si podia anar per estar amb ells allà”, continuava l’escultor, que ha sorprès els lectors en explicar que Bosé l’ha felicitat pel seu concurs. “Em va felicitar pel meu concurs i per a mi això és un pas important“, explica Palau.

“Li vaig donar les gràcies i li vaig explicar que havia estat dur, però que bueno, havia arribat a la final i estava orgullós i que ja li explicaria”, ha conclòs Palau en una entrevista bomba.