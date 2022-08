El guanyador de ‘Supervivientes’ explica què ha fet amb els 200.000 euros

El guanyador de Supervivientes 2022, Alejandro Nieto, està ben orgullós d’haver-se alçat amb la victòria en aquest dur reality de supervivència. Així ho ha deixat clar en l’últim debat de l’edició, el debat final, que ha presentat Carlos Sobera aquest diumenge. En aquest debat tots els participants del concurs s’han reunit a plató per fer una valoració del seu concurs, barallar-se amb les seves enemistats de la illa i recordar els inicis del reality. Cal tenir en compte, però, que el programa va ser gravat el mateix dijous, després de la gran final on va obtenir la victòria Alejandro Nieto, un concursant polèmic pels seus comentaris masclistes en altres realities de Mediaset. Què ha fet amb el xec de 200.000 euros per haver guanyat el concurs? Aquesta ha estat la principal pregunta del debat.

Casa, pis, o un capritx?

Segons el que havia anat comentant durant el concurs, Alejandro Nieto desitjava molt poder comprar un pis o una casa amb aquests diners, tot i que en el debat no va concretar que els anés a gastar així. Carlos Sobera, el presentador, li va insistir molt en què havia fet amb el xec, si s’havia comprat algun capritx o encara no l’havia cobrat. La pregunta tenia trampa, perquè el programa s’estava gravant justament després de declarar guanyador a Alejandro Nieto. L’ex mister Espanya 2015 va explicar, rient, que el primer que faria amb el xec era “gaudir i descansar amb ell”. El presentador volia més detalls, però li va ser difícil aconseguir-los.

“Ja has trobat un espai a l’agenda després d’arribar d’Hondures per anar a formalitzar el taló i poder cobrar-lo?”, li va preguntar Sobera. Alejandro Nieto, molt divertit amb aquesta conversa i amb els companys a plató, va assegurar que encara està esperant per anar a cobrar el xec. El presentador es va fer el sorprès, però la realitat és que no va tenir temps a anar a cobrar-lo perquè l’havien declarat guanyador pocs minuts abans. Comprarà una casa amb aquests 200.000 euros? Se’ls gastarà en un collar com va fer Omar Montes ara fa dos anys? La resposta encara haurà d’esperar un temps.