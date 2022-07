Alejandro Nieto, guanyador de ‘Supervivientes’ en una final molt comentada

Alejandro Nieto s’ha convertit en el guanyador d’aquesta darrera edició de Supervivientes. L’exconcursant de La isla de las tentaciones ha tornat a oferir un molt bon paper en aquesta prova de supervivència i convivència, el que els teleespectadors han volgut premiar amb el primer premi que li asseguren els 200.000 € de premi. Després de tres mesos en unes condicions molt dures, s’ha imposat a Marta Peñate en una final molt igualada. Podria haver guanyat qualsevol dels dos, però finalment era ell l’afortunat.

Marta Peñate i Nacho Palau, segona i tercer classificats

En segon lloc ha quedat Marta Peñate, també famosa pel seu paper a La isla de las tentaciones. Ella ha estat, segurament, qui més vídeos i enfrontaments ha protagonitzat. Jorge Javier Vázquez la va batejar com la tocapilotes de l’edició, un paper que l’ha ajudat a acariciar el premi. En tercer lloc, un Nacho Palau que ha parlat sobre Miguel Bosé amb pèls i senyals i que ha concursat d’allò més bé.

Aquesta edició no ha obtingut les bones xifres d’audiència d’altres anys, però sí que ha mantingut el lideratge cada nit. L’edició número 21 va presentar-se com la més salvatge de la història, una promesa que tampoc no és que hagin complert gaire tenint en compte que ha estat pràcticament igual a les últimes que havien emès. De fet, les proves han estat més senzilles i les acusacions de tongo han estat presents gala rere gala.

Una de les novetats que ha agradat, això sí, ha estat la incorporació de Ion Aramendi, el presentador dels debats de diumenge que s’ha guanyat la simpatia del públic tal com s’ha pogut veure a Twitter. El que també ha agradat molt? Que per primera vegada les votacions per escollir l’expulsat fossin gratuïtes.

Olga Moreno, la gran absència de la final de Supervivientes

Com és tradició, el guanyador de l’edició anterior sempre és l’encarregat d’entregar el xec al concursant que el substitueixi. Olga Moreno, l’exparella d’Antonio David Flores, va guanyar l’edició de l’any passat i li corresponia a ella acudir a la gran final. Finalment va optar per declinar la invitació per evitar coincidir amb Jorge Javier Vázquez, amb qui està enfrontada des que es posicionés a favor de Rocío Carrasco i, per tant, en contra del seu marit.

El que han criticat moltíssim és que hagi evitat acudir a plató per problemes personals amb el presentador, quan l’única cosa que havia de fer era mantenir la tradició i entregar el xec al nou guanyador. Per primera vegada en la història, això no es va complir i va haver d’entregar-lo la presentadora Lara Álvarez. Molts esperaven que Jorge Javier critiqués l’actitud d’Olga Moreno en directe, però va decidir ignorar i castigar-la amb la indiferència. De fet, ni tan sols va pronunciar el seu nom: “El programa ha convidat la guanyadora de 2021, però ha declinat la invitació”.

Jorge Javier castiga Olga Moreno per la seva abscència a Supervivientes | Telecinco

Anabel Pantoja i Yulen es retroben a plató

L’amistat especial entre Anabel Pantoja i Yulen ha estat un dels temes estrella d’aquesta edició. La col·laboradora de Sálvame començava l’aventura a l’illa poc després de la seva mediàtica separació, una noia soltera que ràpidament començava a sentir alguna cosa pel seu company. El programa ha volgut explotar aquesta relació fins al final, encara que les coses entre ells no acabessin gaire bé.

El seu retrobament a plató ha estat bastant més fred del que la gent s’esperava. En un primer moment no es feien cap petó, el que fins i tot Jorge Javier destacava. Era llavors quan ella intentava arreglar-ho: “Mira ell què guapo ve i jo amb aquestes pintes!”, però poc després s’apropava a Yulen per fer-li un petó. Caldrà esperar per saber si la relació d’amor continua o si simplement queda en una aventura durant el reality. En sabrem més en el debat de diumenge, el que una concursant ha deixat caure que en realitat gravarien avui.