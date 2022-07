Kiko Matamoros demana matrimoni a Marta López en directe

Kiko Matamoros i Marta López Álamo s’han compromès en directe en el programa de Toñi Moreno. El tertulià de Sálvame acaba de tornar d’Hondures, on ha estat concursant a Supervivientes. Més prim i més reflexiu, assegura que aquests mesos sense la parella han fet que s’adoni que és la dona de la seva vida.

En una petició de mà televisada, el col·laborador s’ha emocionat en el discurs que li ha fet davant de tots els teleespectadors: “He pensat molt en tu aquests mesos i et vull dir que no només ets la dona de la meva vida, sinó que ets la dona per a tota la meva vida. M’has ensenyat a estimar malgrat la meva edat, del que m’he adonat perquè tota l’estona ho pensava. He decidit que vull casar-me amb tu. Passarem per l’altar, si vols, amb tu vestida de blanc. Vull fer-te feliç i viure tots els dies de la meva vida pendent de tu i per a tu”.

Marta López Álamo accepta la proposta de matrimoni de Kiko Matamoros

Kiko agraïa a la família de Marta que li hagin obert les portes de casa: “El dia en què no estigui en condicions d’estar al seu costat, li demanaré que emprengui una nova vida fora de la relació amb mi perquè no em sembla legal poder obligar algú a estar al meu costat”. Ella ha deixat clar que no li agrada pensar en aquesta possibilitat, encara que reconeix que ha de ser realista i no pot obviar la gran diferència d’edat que hi ha entre ells.

Els separen 40 anys, el que va fer que moltíssima gent donés per fet que trencarien aviat. De moment continuen junts i, a més a més, millor que mai tenint en compte que s’acaben de comprometre. En acabar el discurs, Marta López va acceptar la proposta i la presentadora els va donar dos collars de flors hawaianes per improvisar una petita cerimònia en directe.

Makoke reacciona al compromís de Kiko Matamoros

Com era d’esperar, li han preguntat a Makoke què opina del compromís del seu ex amb Marta López. La col·laboradora de Viva la vida ha reaccionat a la proposta de matrimoni en directe aquest cap de setmana: “Què maco, a veure si aquesta és la vertadera. Jo veig això i m’adono que és la segona vegada que li ha demanat a una dona que es casi amb ell. Ell mai no s’ha casat per l’església perquè és molt ateu, però a veure què passa. Jo vaig estar molt bé amb ell durant deu anys, després va amargar-se i vaig deixar d’estar-ho. A mi m’ha enganyat i no em crec res del que digui o faci”.

Té clar que aquesta proposta l’ha fet en directe perquè es parli d’ell: “Crec que Kiko pot estar a gust i feliç, però sé com és. A mi l’espectacle televisiu no em provoca res. L’únic que diré és que m’encanta que es casi i que sigui feliç. Li desitjo la felicitat més gran”. Unes paraules que pronuncia quatre anys després de la seva separació de Kiko, moment en què van començar a insultar-se a televisió.