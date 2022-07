Els concursants de ‘Supervivientes’, en xoc: entre 13 i 19 kg menys

Anabel Pantoja ha estat l’última expulsada de Supervivientes, el que li ha fet molta ràbia perquè s’ha quedat a les portes de la gran final del reality. La neboda d’Isabel Pantoja ha generat molta repercussió durant la seva estada a Hondures, això sí, fins al punt de protagonitzar alguns dels vídeos més comentats. Com és habitual sempre que fan fora a un concursant, el programa grava la seva reacció en veure’s en un mirall per primera vegada des que comencés l’aventura. Ella hi ha estat justament tres mesos, un temps en el que s’ha aprimat 13,5 kg.

Molt impactada, ha evidenciat que li encanta veure’s més prima i amb els cabells més curts: “Semblo la meva mare! I m’he quedat sense cul!”, esclatava mentre repetia una vegada i una altra que està encantada amb el seu canvi d’imatge.

Anabel Pantoja, molt més prima a Supervivientes | Telecinco

Els concursants de Supervivientes, molt més prims després del reality

Anabel Pantoja no és l’única concursant d’aquesta edició que s’ha aprimat més de 10 kg. Kiko Matamoros i Desy Rodríguez empaten al capdavant del rànquing amb 19,9 kg menys cadascú. El col·laborador de Sálvame va espantar-se en veure’s en el mirall, ja que el canvi físic que ha experimentat és molt fort: “Déu meu, si semblo Gandhi! M’he consumit totalment i fins i tot els braços se m’han despenjat… Estic espantat”, reconeixia. Ella, per la seva banda, es mostrava encantada i demanava a l’organització que la deixessin continuar en el reality per poder aprimar-se més encara.

Kiko Matamoros, molt més prim després de Supervivientes | Telecinco

Desirée, contenta amb el canvi físic | Telecinco

Yulen, un dels concursants que més pes han perdut

Un dels canvis físics més impactants d’aquesta edició és el que ha experimentat en Yulen. Del seu concurs ha destacat, sobretot, l’aventura amorosa que ha mantingut amb Anabel Pantoja. Ara bé, també ha cridat molt l’atenció com s’ha arribat a aprimar. La bàscula ha determinat que ha perdut 18,7 kg, un canvi increïble que no es creia: “Aquest que es veu reflectit en el mirall no sóc jo! Faig por!”, deia visiblement en xoc.

Yulen Pereira s’ha aprimat moltíssim | Telecinco

Anuar Beno i Juan Muñoz, 17 kg menys

Finalment, cal destacar els impactants canvis físics que han experimentat Anuar Beno i Juan Muñoz. En els seus casos, han tornat a Espanya amb 16 i 17 kg menys respectivament. El cunyat d’Isa Pantoja només ha concursat dos mesos, temps suficient per a aprimar-se moltíssim per culpa de la manca de menjar i les condicions extremes. El còmic de Cruz y Raya, per la seva banda, també ha deixat enrere un munt de quilos. Ell va demanar ser expulsat perquè no podia suportar més l’experiència, en la que queda clar que estava passant molta gana.

Així ha canviat Omar Bueno | Telecinco

Juan Muñoz s’ha aprimat molt | Telecinco

Uns canvis físics que sempre agrada veure als teleespectadors del reality de Telecinco, que es queden amb la boca oberta en adonar-se de quant han aprimat els concursants.