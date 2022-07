Un exconcursant deixa en evidència ‘Supervivientes’: “Em van enganyar”

Supervivientes ha deixat moments molt comentats al llarg dels més de quinze anys que porta en antena. Un dels que més titulars va acaparar va tenir com a protagonista a José Manuel Parada, el presentador que va participar-hi en l’edició del 2010. En el seu cas, només va poder aguantar quatre dies com a concursant abans de demanar l’expulsió voluntària. En arribar a plató, les coses tampoc no van tranquil·litzar-se gaire tenint en compte que Jesús Vázquez el va fer fora de plató per la seva actitud insolent.

José Manuel Parada se desmaya encima de Rafa Mora en #Supervivientes. pic.twitter.com/VbOnkJ71kB — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) February 22, 2021

José Manuel Parada critica els enganys de Supervivientes

Com a exconcursant, José Manuel Parada coneix algun dels secrets de Supervivientes. El presentador va viure el concurs des de dins, encara que fos una experiència curta. Fa un parell d’anys va escriure un tuit en el que avisava que no havia quedat gaire content i que algun dia explicaria tot el que hi ha darrere del reality de Telecinco: “És necessari que ho digui una concursant perquè se n’adonin de les mentides i les manipulacions de Supervivientes? Algun dia explicaré la meva experiència i us quedareu molt sorpresos en veure com s’enganya el públic“. Doncs bé, ha arribat el dia en què ho ha tret a la llum.

Es necesario que lo diga dulce para que se den cuenta de las mentiras y las manipulaciones de Supervivientes? Algun dia contare mi experiencia y flipareis de como se en gaña al publico — Jose Manuel Parada (@Paradadecine) May 23, 2018

José Manuel Parada ha concedit una entrevista a 20 Minutos en la que ha reconegut que va sentir-se estafat: “Vaig participar en un reality show i em vaig sentir enganyat. Vaig pensar que es complirien les condicions que havia signat, però no va ser així. La veritat és que no crec que torni a formar part de cap altre programa similar”. En aquell moment va dir que ell havia acceptat la proposta de la cadena, però que tenia clar que només s’hi estaria una setmana. El problema? Que li van dir que no podia tornar a Espanya per culpa dels problemes meteorològics i això va allargar la seva estada a l’illa.

El presentador, indignat amb la televisió actual

José Manuel Parada va ser un dels presentadors més icònics de TVE gràcies a la seva estada al capdavant de Cine de barrio. Posteriorment va convertir-se en personatge mediàtic, una faceta que ha anat abandonant a mesura que s’ha anat fent gran. Ara el podem sentir a la ràdio, una feina que no abandona. Ara n’ha explicat per què: “El que em queda de jubilació no supera els 850 €, així que necessito un complement. Ara no em mato com feia abans, escullo bé el que faig i reivindico temps per a mi i per a la meva família. Durant molts anys vaig esmorzar, dins i sopar a la feina… Aquesta feina ha quedat enrere. Ara he descobert que com a col·laborador pots viure molt bé”.

El problema és que creu que la televisió ha involucionat: “Ha perdut qualitat d’alguna manera. Ara ens escandalitzem per temes que abans passaven més desapercebuts perquè es tractaven amb més naturalitat, el que es veu clarament en els continguts de la premsa rosa. Hi ha moltes vegades que no conec les persones de les que parlen. Abans ens centràvem en la vida de personatges de llarga trajectòria i ara parlem del primer que munti un escàndol”.

Jesús Vázquez va expular José Manuel Parada del plató de Supervivientes | Telecinco

Amb aquestes declaracions, José Manuel Parada entra a formar part de la llarga llista d’exconcursants del concurs que han acabat criticant la cadena pel tracte que hi van rebre. De moment no ha tingut resposta de Telecinco, que podria defensar-se en la gran final que emetran el pròxim dijous 28 de juliol.