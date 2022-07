Jorge Javier demana perdó a Pablo Iglesias en una carta sorprenent

Jorge Javier Vázquez és votant socialista i mai no ho ha ocultat. De fet, l’any passat va presumir d’haver participat en un míting polític del PSOE a Madrid. Ara bé, sembla que això no impedeix que vegi punts a favor de Podemos. En la columna d’opinió que ha escrit aquesta setmana ha volgut demostrar-ho. Com? Amb una carta dirigida al seu exlíder, Pablo Iglesias, en la que li demana perdó públicament.

Ho fa en un escrit a la revista Lecturas que ha titulat així: “Pablo Iglesias, aquí tens el meu perdó públic“. Ho diu ara que hauria estat repassant tertúlies antigues, el que ha fet que s’adoni que el polític va aguantar “amb estoïcisme” els atacs de “tertulians fastigosos”: “Amb mentides i falsedats manufacturades amb poca primesa per intentar demostrar que els de Podemos eren tan corruptes com la resta. Sento molta vergonya. Jo, jo mateix, el rei de la telebrossa que em diuen. Amb tot el que he vist sento vergonya, així que imagineu quina sensació de fàstic em produeix que aquesta història no hagi tombat el país. Donar carta de naturalesa a fets tan terrorífics sí que és atemptar contra la democràcia”.

El presentador de Sálvame ha fet referència al que va passar amb Pablo Iglesias i els àudios de Villarejo, el que qualifica de “gravetat extrema“. Es refereix a les gravacions que han demostrat que Eduardo Inda va publicar acusacions falses contra el líder de Podemos tot i saber que no ho havia fet: “Ha quedat demostrat que el sistema té la possibilitat d’ofegar-te a través de les pitjors arts si el que pretens és, precisament, posa fi a la corrupció. Prou ha aguantat Pablo Iglesias, perquè el que li han fet és per acabar embogint i Irene Montero igual”.

Jorge Javier Vázquez participa en un míting del PSOE | Europa Press

Jorge Javier critica els atacs a Pablo Iglesias

Diu que, a mesura que va passant el temps, se n’adona que Podemos realment sí que és necessari a política: “A mi, que durant tota la meva vida m’han dit que sóc ingenu, m’han ensenyat que la nostra Espanya necessita una revisió urgent per no ser un país governat pels cinc de sempre que impedeixen que sigui més just, més modern i menys corrupte”.

“He sentit molts perdons públics a Pablo Iglesias. Se li deu, fins i tot, com a societat. Per si et serveix, aquí va el meu”, finalitza en una carta que farà parlar molt com totes les vegades en què Jorge Javier Vázquez ha parlat de política públicament.