Jorge Javier Vázquez deixa clar què vol que passi en les pròximes eleccions

Jorge Javier Vázquez tornarà a televisió aquest dijous, un retorn molt esperat tenint en compte que fa més de quinze dies que no hi apareix en haver donat positiu en coronavirus. Totalment recuperat, avui publica un escrit molt contundent en el seu blog de Lecturas, el que centra en la política i el resultat que li agradaria que tinguessin les pròximes eleccions.

L’excusa era començar parlant dels debats polítics a televisió, dels que cada vegada n’hi ha menys. Segons el presentador badaloní, la causa està clara: “En aquests debats hi ha poc criteri, poca anàlisi, poc debat i molta mentida, trampa i manipulació“. Els pitjors? Aquells representants de la ultradreta: “Volen atemorir-nos amb l’arribada de l’Apocalipsi perquè els ciutadans vagin a les urnes a votar influits per la por”.

Jorge Javier creu que aquest pròxim any serà complicat, així que confia que els ciutadans espanyols votin amb cap per poder aconseguir un model de país bo: “Estaria bé que després de l’estiu veiéssim algunes cares que destrossin el govern espanyol i que alabin sense concessions l’oposició i viceversa. S’imposa neteja i tot aquell que posi en qüestió les llibertats i els drets que hem adquirit, doncs al carrer. Allò no és llibertat d’expressió, és involució“.

La setmana passada, de fet, el presentador de Sálvame ja va fer servir aquest mateix espai per carregar contra el PP de Madrid i, més concretament, contra Almeida: “S’acaben de celebrar les festes de l’Orgull LGTBIQ+ a Madrid i resulta que el senyor alcalde de la ciutat -a qui em resisteixo a anomenar de manera molt conscient- ha tingut la barra de dir que no passarà per cap dels actes commemoratius. Madrid, ciutat acollidora per naturalesa, no es mereix tenir com a alcalde una persona víctima del seu pensament retrògrada i poc conciliador. Si la persona que està exercint com a alcalde de Madrid tingués una mica de decència, s’hauria passat per algun dels actes multitudinaris que s’han celebrat a la seva ciutat i hauria confraternitzat amb els veïns i amb totes aquelles persones que han vingut a viure a la capital per viure allò que ells anomenen llibertat”.

Jorge Javier celebra el negatiu en coronavirus amb Rocío Carrasco

Jorge Javier Vázquez va donar positiu en coronavirus fa deu dies, com dèiem, el que li ha impedit presentar Sálvame i les gales de Supervivientes. Ara que ha superat el virus i ja ha donat negatiu, ho ha volgut celebrar. Com? Tot convidant a casa una de les grans estrelles de Telecinco d’aquest darrer any, Rocío Carrasco. Sembla que el presentador i la famosa s’han fet amics, el que demostra que hagin quedat a casa del de Badalona per comentar la jugada abans de tornar a la feina.

Jorge Javier Vázquez queda amb Rocío Carrasco | Instagram

Jorge Javier ha aprofitat la visita i ha publicat una selfie en el seu perfil d’Instagram per anunciar que està recuperat i que el tornarem a veure a Supervivientes aquest dijous. Morens i somrients, queda clar que la filla de Rocío Jurado està ampliant la llista de personatges televisius que té al seu costat des que va començar a xerrar en un dels documentals més comentats dels darrers anys.