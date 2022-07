Jorge Javier, de baixa: Telecinco confirma que ha donat positiu en Covid

Jorge Javier Vázquez ha estat desaparegut de la televisió aquests darrers dies, el que feia que alguns es preguntessin on era i si estava bé. El presentador de Badalona acabava de tornar de vacances, per la qual cosa semblava poc probable que hagués tornat a marxar. No veure’l tampoc al capdavant de la gala de Supervivientes d’aquest dijous va confirmar que passava alguna cosa. Finalment, la cadena es veia forçada a revelar el motiu de la seva absència: “Jorge Javier ha donat positiu en coronavirus i per això no va poder participar ahir a la nit en la segona edició del Sálvame Mediafest. Avui serà substituït a la gala de Supervivientes per Carlos Sobera i demà estarà al capdavant del Deluxe María Patiño”.

Com es troba Jorge Javier Vázquez?

En la gala del reality, el presentador substitut donava més informació sobre l’estat de Jorge Javier: “El primer que farem avui és dir a tothom que us heu de cuidar molt. Ion Aramendi va contagiar-se la setmana passada i ara ho ha fet Jorge Javier Vázquez. No us preocupeu per ell, per això, perquè està relativament bé. És veritat que continua donant positiu, però aviat estarà amb nosaltres. Us demano un aplaudiment i una abraçada per al presentador”.

No ha donat detalls sobre el seu estat, però s’espera que es recuperi aviat i que pugui tornar a la feina abans d’agafar-se bona part del mes d’agost de vacances.

El presentador acabava de tornar de Miami i Puerto Rico, els primers destins de les seves vacances. Allà l’hem vist gaudir de concerts, prenent el sol i banyant-se a la platja. Una desconnexió que ha pagat amb un positiu en coronavirus a la tornada.

Ara el presentador haurà d’estar uns dies a casa de repòs fins que doni negatiu en el test i pugui tornar a la feina, el que deu estar desitjant després de tants dies de descans.