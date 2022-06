‘La gran vetllada’ de TV3 s’estrena amb crítiques cruels

Carol Rovira s’ha posat al capdavant de La gran vetllada, una aposta estiuenca de TV3 que han emès aquest dimecres. L’audiència els ha acompanyat, fins al punt de fer-los líders amb un bon 15,1% del share. L’estrena ha demostrat com serà aquest projecte, un programa en què tres concursants s’enfronten per oferir el millor sopar a casa seva. La frescor i el dinamisme eren presents durant tota l’emissió, que començava amb l’elecció de tres concursants de personalitats fortes i curioses.

📺 Arrenca la #GranVetlladaTV3! 🎊



Aquesta nit la Glòria, la Cristina i la Berta ambientaran casa seva, prepararan un menú especial i demostraran quin és el seu talent artístic



Qui serà la millor amfitriona que s’endurà els 3.000 euros de premi?



▶️ https://t.co/9GyX9UkPCo pic.twitter.com/RKNlciSfmN — TV3.cat (@tv3cat) June 29, 2022

Així ha estat l’actuació de la guanyadora de La gran vetllada

La Glòria ha estat la guanyadora del primer programa de La gran vetllada. El seu menú era el millor presentat i el més elaborat de tots tres, el que les altres companyes reconeixien amb la puntuació màxima. En el seu cas, va optar per decorar la terrassa plena de purpurina, figuretes de flamencs. El que més va cridar l’atenció? La seva personalitat, curiosa i estrafolària. Això es va transmetre perfectament en l’actuació, la tercera part de la prova. En aquesta, havia de demostrar quin era el seu talent.

Com era d’esperar, va evidenciar que té poca vergonya i va aparèixer amb un look digne d’estrella d’espectacles. Pestanyes postisses XXL, vestit de mànigues amples i una cançó de la Rocío Jurado que va adaptar amb una lletra que parlava de les ungles postisses… Un espectacle esbojarrat, certament. Les altres van premiar l’originalitat de l’amfitriona i va acabar sent ella la guanyadora. En part, però, perquè ella va ser la més estratega i va puntuar pitjor les rivals per aprofitar-se de la innocència de les altres dues.

💅 La Glòria ens sorprèn cantant "Ungles de gel", un tema propi inspirat en una cobla de Rocío Jurado 💃🏻#GranVetlladaTV3



▶️ https://t.co/9GyX9UkPCo pic.twitter.com/ew3XdsC9Cs — TV3.cat (@tv3cat) June 29, 2022

La Berta demostra la virtuositat amb l’arpa

La Berta, per la seva banda, va convidar les concursants a la masia que té enmig d’un poble de Lleida. En el seu cas, l’espiritualitat era l’element característic. La decoració era ben maca, de la mateixa manera que els plats vegetarians que va preparar van causar molt bona impressió. Totes elles podien anar acompanyades d’una persona que les ajudés i ella va escollir l’àvia, una senyora gran encantadora i molt tendra que va acabar convertint-se en una de les protagonistes. I quin talent tenia la Berta? Tocar l’arpa, el que feia en una actuació una mica estranya en què incorporava sons electrònics i psicodèlics que van acabar espatllant-la. Al final va quedar en segona posició.

🏞️ En aquest entorn idíl·lic, la Berta ens delecta fent un recorregut pel que considera que són algunes de les personalitats de l’arpa 🎶 #GranVetlladaTV3



▶️ https://t.co/9GyX9UkPCo pic.twitter.com/oQlrw1Wbxa — TV3.cat (@tv3cat) June 29, 2022

No convenç la música cristiana de la Cristina

I, finalment, tenim la Cristina. La noia va destacar per la personalitat dolça i la mania de dir “oh, mama” sense parar. Ella es presentava com una jove catòlica practicant que havia descobert en les cançons religioses la seva passió. El seu va ser el pitjor menú amb diferència, amb plats molt senzills i poca varietat. L’actuació va ser maca, acompanyada d’una amiga a la guitarra per interpretar un tema de música cristiana en català: “Vaig tenir una experiència religiosa molt potent als 15 anys i vaig descobrir que podia resant mentre cantava, el que em donava molta pau. Vaig a missa cada dia perquè això em dona vitalitat i força, com a una persona li pot passar realitzant ioga”.

⛪️ La Cristina i la seva acompanyant ens fan tocar el cel amb aquesta cançó cristiana traduïda al català 🎤



#GranVetlladaTV3



▶️ https://t.co/9GyX9UkPCo pic.twitter.com/7kGbOqA8ln — TV3.cat (@tv3cat) June 29, 2022

Crítiques al programa en la seva estrena

El programa ha captivat un bon grapat de teleespectadors, sobretot als milers de seguidors que té la coach d’Eufòria. El problema és que Twitter s’ha dividit entre aquests fans incondicionals de la Carol Rovira i la resta… que han omplert la xarxa de crítiques contra La gran vetllada. No ha agradat gaire, si fem cas als missatges que es podien llegir poc després de l’estrena. Alguns diuen que només van aguantar cinc minuts perquè els va generar “vergonya aliena” i que consideren que era “infumable, impresentable i un conyàs“. El més cruel va optar per proposar a TV3 que en canviï el nom per La gran cutrada.

5 minuts he aguantat de "la gran vetllada". Quina vergonya aliena deu meu !!! — Jordi Indi 🎗🎗🎗🎗 (@jordindi) June 29, 2022

Una altre infumable merda en prime time…quina vergonya de programació#LaGranVetllada — LLibertat (@LLibertC) June 29, 2022

#LaGranVetllada esteu segurs que no seria més adequat dir-ne #LaGranCutrada ? #TV3 superant-se en fer programes impresentables que no hi ha qui els aguanti. — Unplugged 🎗 (@jordi_pique) June 29, 2022