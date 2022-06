Xesco Reverter s’acomiada de Washington amb una proposta a TV3

Xesco Reverter s’ha acomiadat de Washington aquest diumenge, un viatge de tornada a casa que fa després de cinc anys en els que ha informat els teleespectadors de TV3 de les notícies dels Estats Units des de la seva capital. El corresponsal ha format part de la secció d’Internacional des de fa més de 20 anys, el que demostra que aquesta és una de les grans passions. N’agafarà el relleu la Lídia Heredia, que torna a fer carrer després d’una dècada al capdavant d’Els Matins. La presentadora canvia de vida radicalment i es trasllada a l’altra banda de l’oceà, lloc que ha escollit per iniciar una aventura professional que la té molt il·lusionada.

Com viu aquesta tornada a casa el Xesco? El periodista ha publicat un parell de tuits en què reflexiona: “Adéu, Washington. Avui acabo cinc anys com a corresponsal de TV3 als Estats Units. Una etapa feliç, riquíssima en vivències i aprenentatge en un país fascinant, complex i contradictori que sempre portaré al cor. Gràcies per l’oportunitat i per seguir-me. Ens veiem a Barcelona”.

El seu comiat arriba després d’uns darrers dies plens de feina: “La casualitat ha fet que els dos últims dies de feina, el Tribunal Suprem hagi derogat el dret a l’avortament i hagi consagrat el dret a portar armes pel carrer. Senyals dels temps que venen? El comiat és més trist quan deixes enrere un país tan fracturat i irreconciliable. Quo vadis, Estats Units?”.

Xesco Reverter reflexiona sobre el retorn a Barcelona

El periodista reconeix que aquesta és una sensació contradictòria perquè torna a casa després d’uns anys fora i està content perquè les filles podran viure l’adolescència a Catalunya, el que serà important per mantenir les arrels. Ara bé, professionalment li sap greu deixar la corresponsalia perquè creu que ha estat la millor feina que ha tingut mai: “A la vida tot són etapes i potser està bé marxar quan estàs en un moment dolç i no quan estàs cremat”, ha reflexionat en una entrevista a Comunicació 21.

En la seva estada als Estats Units, Xesco Reverter ha viscut moments històrics: “Poder ser-hi com a periodista és un privilegi i ha estat increïble viure esdeveniments com l’assalt al Capitoli”. Reconeix que s’ho ha passat molt bé, encara que també és conscient que hi ha coses a millorar: “Demanaria dos professionals més, un corresponsal a Nova York que cobrís la informació cultural i la informació econòmica de Wall Street i un altre redactor d’esports”.

Què farà a partir d’ara? Tornarà a la secció d’Internacional de TV3, el que compaginarà amb diversos projectes i viatges: “Després de cinc anys molt intensos, està bé que passi per una època més tranquil·la on pugui prioritzar altres aspectes de la seva vida”.

Xesco Reverter parla del seu futur | TV3

Lídia Heredia, nova corresponsal a Washington

Lídia Heredia serà la substituta de Xesco Reverter, un canvi que estan començant a gestionar encara que no hi començarà fins al mes de setembre. La setmana passada va viatjar fins allà per començar a er paperassa. El Xesco ha aprofitat l’entrevista per desitjar-li sort públicament: “És molt important fer la transició entre el corresponsal que se’n va i el que arriba. La Lídia és una gran professional que ho ha demostrat al llarg de tots aquests anys, però tinc una experiència que ella no té. He intentat donar-li les pautes i consells perquè la seva feina des d’aquí sigui el millor possible”.

Què li ha aconsellat? “Que llegeixi molt el que passa, que s’empassi la història de la premsa americana i que sàpiga que la nostra feina no és explicar què passa aquí, sinó interpretar-ho i donar la informació mastegada a l’espectador. Com més sabem què passa al país, més difícil és explicar-ho en vídeos d’un minut i mig. Això genera frustració, però és el que ens toca fer”. I pel que fa a la vida personal, també li hauria recomanat que aprofiti l’experiència perquè és “el millor que li passarà a la vida”. Li ha dit que viatgi i que conegui el país: “Això li aportarà molt valor afegit”.