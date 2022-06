Què s’ha de fer per anar de públic a l’últim programa del FAQS de TV3?

El programa Preguntes Freqüents FAQS de TV3 està a la recta final i només alguns dies pel darrer programa. La presentadora Cristina Puig ha anunciat aquest dissabte què s’ha de fer per anar de públic a l’últim programa que tindrà lloc el 16 de juliol. Per primera vegada des de la pandèmia hi haurà públic i serà en una ocasió especial per a la qual també s’ha escollit una ubicació especial. L’últim programa del FAQS es farà als jardins de la Fundació Joan Miró de Barcelona, a Montjuïc. Feia mesos que es parlava de les dificultats d’una nova temporada del programa.

“Queden només quatre FAQS i ens n’anem per sempre”, va advertir ahir Puig, animant a tots aquells que vulguin compartir l’últim programa en directe, que es farà a l’aire lliure. La presentadora va explicar que per les persones interessades en anar-hi només han d’escriure un correu electrònic a l’adreça publicFAQS@tv3.cat. L’últim programa es farà el 16 de juliol a les 22 hores.

En el correu es pot explicar les raons per les quals es vol assistir al programa. “Ens farà molta il·lusió”, ha afegit la presentadora, advertint que les persones que vulguin compartir el darrer programa en directe del FAQS cal que escriguin el més aviat possible perquè les places són limitades. A partir de les sol·licituds es farà la llista d’assistents.

Un nou projecte de Ricard Ustrell substituïrà el FAQS la pròxima temporada

El FAQS serà substituït per un altre programa al capdavant del qual hi haurà el periodista Ricard Ustrell. El programa serà una combinació de talk show i late night, que inclourà entrevistes, amb la presència de convidats especials. La idea de la cadena era que aquest nou projecte omplís la franja de la nit de diumenge, però s’ha acabat optant per ubicar-lo els dissabtes. El programa tindrà públic a plató, component musical i donarà importància a les xarxes socials.

Ricard Ustrell presentarà un programa nou | R. U

El destí d’Ustrell ha les nits de dissabte obliga a que hagi d’abandonar el matinal Planta baixa, al capdavant del qual segons va avançar El Món hi podria anar la periodista Agnès Marquès, que ja n’és col·laboradora. Per ocupar l’espai alliberat pel FAQS —segons algunes informacions el PSC, amb més presència en el consell de direcció de la cadena, volia reduir el contingut polític de les nits de dissabte—, hi haurien estat lluitant la productora d’Ustrell, la Manchester, i la d’Andreu Buenafuente, el Terrat.