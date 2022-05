Canvi de cromos estratègic entre dos programes estrella de TV3

Canvis importants a TV3. La cadena catalana ha decidit fer un moviment estratègic i intercanviarà els horaris del Planta Baixa i del Tot es mou, dos dels seus programes estrella. La decisió està presa i ara només queda acabar de concretar les negociacions pel que fa a les qüestions econòmiques. Segons ha avançat el Nació Digital, la idea és que els dos programes intercanviïn les seves franges, amb la qual cosa el programa de matins passarà a emetre’s a la tarda i viceversa.

Serà estrany veure la programació totalment intercanviada, tenint en compte que els dos espais estan triomfant en les seves respectives franges des de fa temps. Amb aquesta decisió, tot l’equip haurà d’adaptar-se a uns horaris totalment nous que la cadena confia que convencin els teleespectadors que estaven acostumats a tot el contrari.

Ricard Ustrell, fora del nou Planta Baixa

Ara bé, això no és tot. La bomba és que canviïn els seus horaris, però encara és més sorprenent que vulguin fer un relleu de presentadors en aquesta nova temporada televisiva. Ricard Ustrell deixarà de ser la cara visible del programa, diuen, i algunes fonts asseguren que podria ser Agnès Marquès la seva substituta en un moviment inesperat.

El presentador abandona el seu programa, per la qual cosa ha de tenir una bona raó. El motiu? Que el català estaria pendent d’una altra decisió que podria ser encara més potent: la possibilitat de posar-se al capdavant d’un programa setmanal probablement per al dissabte a la nit que substituiria el Faqs. En cas de tenir l’opció de presentar aquest espai, en una de les franges més exitoses i atractives, no hi hauria marge de dubte. Les negociacions estan bastant avançades, tenint en compte que ja s’hauria decidit que es tractarà d’un programa d’entreteniment. L’únic dubte? Si finalment serà la seva productora qui estigui al darrere, ja que n’hi ha d’altres interessades.

Ricard Ustrell reconeix haver rebut amenaces de mort | TV3

Sigui com sigui, sembla que el que està clar és que la temporada vinent serà totalment diferent a TV3. Volen sorprendre amb una modificació de la graella que pocs s’esperaven i que pot deixar els teleespectadors una mica descol·locats en un principi.