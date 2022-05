El retorn de La Trinca a TV3 captiva els majors de 65 anys

TV3 ha reunit davant la pantalla els teleespectadors més nostàlgics, que no han volgut perdre’s el retorn de La Trinca en un programa especial del Sense ficció. Aquest ha estat el programa més vist de la seva franja durant la nit del dimarts, la que ha congregat un espectacular 23,6% del share i gairebé 530.000 teleespectadors. La dada que més els agrada? Que la xifra de la quota de pantalla pugi fins al 30,2% entre les persones de més de 65 anys.

Realment, era aquest el principal target del programa tenint en compte que es tractava d’un remember en el que recordaven alguns dels millors moments del trio humorístic, els que s’han retrobat després de trenta anys. En acabar aquest documental, van oferir la pel·lícula La Trinca: biografia no autoritzada que també va tenir molt d’èxit.

Sembla que vam agradar!

Gràcies a tots! 😍 https://t.co/nrIksWhqhb — Josep M. Mainat (@MainatJM) May 25, 2022

El grup de Canet de Mar, liderat per l’exitós productor Josep Maria Mainat, va voler aplaudir alguns dels millors moments que van viure junts en l’època en la que més fama i més projectes van protagonitzar. El que queda clar és que els teleespectadors de la cadena pública catalana tenien ganes de recordar aquells temps i també molta curiositat sobre les vides actuals dels seus tres membres. El d’ahir va ser el millor registre del programa de TV3 des de l’octubre del 2019, que fins ara estava fent una audiència del 13% aproximadament. Gràcies a Mainat i companyia han augmentat deu punts, una bogeria que podria donar ales a la cadena per inventar-se alguna altra excusa per parlar sobre ells.

En aquest espai, Josep Maria Mainat ha deixat clar que creu que feien bé en tractar temes polèmics en les seves cançons: “L’estatut són papers mullats, ens amenacen cada dia que si ens donen un ditet ens agafem tot el braç, que si no ens estem quiets ens enviaran el Setè de Cavalleria, com a la cançó de la tribu d’indis”. En aquest sentit, en Toni Cruz deixa clar que creu que segurament s’haurien d’exiliar a Bèlgica si cantessin les cançons antigues. De què es penedeixen? D’haver fet cançons en què parlaven de dones o relacions en un to molt masclista: “No per les crítiques que rebríem, sinó perquè ja no ens sortirien”.

🗨️"La cosa del políticament correcte és molt nou, és molt modern. Abans si feia riure, feia riure i ja està. Algunes cançons ara no les podríem fer, ni les faríem, ni ens sortirien", Josep Maria Mainat, @MainatJM



📲#TornaLaTrincaTV3 pic.twitter.com/wIBJAnUSRw — Sense ficció (@senseficcio) May 24, 2022

Supervivientes i Cuines, els altres dos programes d’èxit de la jornada

En segon lloc va quedar Supervivientes, que aquest dimarts va tenir com a protagonistes el Kiko Matamoros i el Nacho Palau. El primer, en rebre acusacions de favoritisme; i el segon, per donar detalls sobre els greus problemes econòmics que travessa. Si parlem d’audiències, però, també hem de destacar el segon programa de Cuines que ha protagonitzat l’Arnau París. El jove xef català ha començat com a tercer presentador de l’espai de Marc Ribes amb receptes pim pam, aquelles que podem cuinar ràpidament i amb ingredients fàcils d’aconseguir. Amb la seva primera intervenció va aconseguir un 27,7% de l’audiència, mentre que en la segona ha baixat fins al 23,9% de quota, la que és més habitual del programa.