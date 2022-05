Èxit sense precedents de ‘Crims’: rècord d’audiència gràcies al cas Sonia

Crims ha tornat a fer rècord d’audiència amb l’emissió d’aquest dilluns, la que centraven en el cas de la Sonia. Es tracta del primer assassinat d’una noia transsexual a la ciutat de Barcelona, un succés que va generar molta repercussió mediàtica. Aquest quart episodi de la sèrie de Carles Porta ha superat el rècord d’audiència de la setmana passada amb un descomunal 26,7% de share i més de 572.000 teleespectadors. La tercera temporada està triomfant amb majúscules i cada episodi fa més audiència que l’anterior, el que semblava impossible tenint en compte que van de rècord en rècord. TV3 no toca sostre i torna a triomfar amb Crims, un dels bombonets de la cadena.

Barcelona, 1991. Matinada al Parc de la Ciutadella. A la glorieta dels músics, dues dones transsexuals són brutalment atacades. Una d’elles mor aquella nit, l’altra queda en coma.



El cas de la Sònia Rescalvo fa triomfar Crims

El capítol tenia com a protagonista la Sònia Rescalvo, que tenia 45 anys quan va ser colpejada fins a la mort el 1991, en la glorieta del Parc de la Ciutadella que ara té el seu nom. Parlem d’un dels casos més escabrosos de la història de la capital catalana, que va obrir una investigació en trobar la Sònia morta i la seva acompanyant molt malferida. Tot semblava indicar que un grup d’homes neonazis va veure-les dormint en el parc i haurien aprofitat per fer-les mal després d’agredir una persona sense sostre que vivia per la zona. Per primera vegada, van trobar-se davant d’un delicte d’odi que havia d’investigar-se en aquest marc.

El cas va fer-se molt viral i els assassins van optar per no parlar sobre el tema per evitar que els enxampessin. Gràcies a unes escoltes telefòniques, però, van donar amb un membre del grup que va ser clau per descobrir les identitats de la resta d’agressors. Tres anys després, es va celebrar el judici contra els detinguts. Finalment es va poder demostrar que la majoria d’ells havien participat en l’agressió mortal contra Sònia, per la qual cosa van sumar una condemna de 310 anys de presó. Cap d’ells es va penedir mai d’haver comès el crim, però a poc a poc han anat sortint de presó. No van acabar de rehabilitar-se, per això, ja que alguns d’ells han tornat a ser ingressats a presó per altres agressions contra persones vulnerables.