‘Crims’ aconsegueix identificar una víctima després de 32 anys

Crims ha tornat a fer història amb el capítol d’aquest dilluns sobre el cas de la desaparició de la Manoli, amb el qual han batut el seu rècord d’audiència per tercer cop consecutiu. De rècord en rècord, en aquest cas han captat l’atenció de 620.000 teleespectadors i un espectacular 25,7% de share. Ara bé, avui també són notícia per una altra fita. L’exitós programa de TV3 ha pogut identificar una víctima després de 32 anys. Parlem de La noia de Portbou, una jove que va aparèixer penjada en un pi al costat del cementiri d’aquest municipi de l’Alt Empordà el 1990. Gràcies a la investigació de l’espai televisiu, ha pogut saber-se que es tractava d’una noia italiana de 19 anys que la família buscava des de fa més de tres dècades.

L’equip de Carles Porta, en col·laboració amb el programa Ungelöst d’Àustria TV, han resolt el misteri i han posat nom a aquesta víctima anònima fins ara: “Es deia Evi Anna Rauter, veïna de Lana (Tirol del Sud, Itàlia). Tant la roba i el rellotge que duia com la fisonomia corresponen a la jove desapareguda”. La seva germana la va veure per última vegada el 3 de setembre del 1990 a Florència, durant una visita per vacances. L’endemà mateix a les 8 del matí, una veïna de Portbou va trobar el cos d’una noia penjat al costat del cementiri i va alertar la Guàrdia Civil del municipi que van certificar que es tractava d’un suïcidi. Els pròxims 13 i 20 de juny, Crims explicarà quines hipòtesis han sorgit posteriorment en un capítol doble.

La gran pregunta és per què i com va viatjar fins allà. Què hi anava a fer? I per què no l’han pogut identificar abans? Fa dos anys que l’equip de Crims investiga aquest cas, el que van conèixer gràcies a la periodista Tura Soler. La televisió austríaca també el va investigar, tot pensant que podria ser una jove d’allà. El passat 23 d’abril van emetre l’episodi i, arran d’això, una veïna italiana de Bolzano els va enviar un correu electrònic en el que apuntava que la noia podria ser Evi Anna. Els guionistes del programa català es va posar en contacte amb la seva germana, qui va confirmar que es tractava d’ella.

Carles Porta, satisfet amb el resultat de la investigació de Crims

Carles Porta es mostra molt satisfet amb el resultat d’aquesta investigació: “Ens satisfà pensar que el periodisme té aquest poder d’ajudar a resoldre casos tan antics i sobretot acompanyar aquesta família que necessita informació després d’haver patit aquests interrogants i aquest silenci durant més de tres dècades. És evident que els mecanismes de coordinació policial internacional no van funcionar”.

La germana de la víctima agraeix poder haver sabut com va acabar la germana, però demana que es continuï investigant per saber què va passar en les 20 hores entre les que va marxar de Florència i va aparèixer penjada a Portbou.

La Noia de Portbou es deia Evi Anna Rauter i tenia 19 anys quan va ser localitzada morta el 4 de setembre de 1990.

Tot l’equip de Crims celebra el resultat de la investigació, la que realment ha aconseguit posar llum a la foscor en un cas que no havia pogut resoldre’s ni identificar la víctima durant més de tres dècades. Es tracta d’una fita increïble que fa tocar el cel el programa de Carles Porta. Un fet insòlit que pot ajudar a què una família sencera pugui descansar, ara que ja saben on és la noia després de tant de temps investigant i amb el dubte sobre si continuava viva o si havia acabat morint. Encara hi ha molts interrogants oberts, però almenys han pogut saber el desenllaç… encara que sigui un final trist.