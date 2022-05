Carles Porta fa història gràcies a ‘Crims’, que triomfa amb el cas Isidre

Crims és un dels espais preferits de TV3, que ha tornat a ser líder aquest dilluns gràcies al programa de Carles Porta. Emetien el segon capítol de la nova temporada, un episodi basat en el cas Isidre que va captivar el 25,6% de share. Parlem d’una xifra espectacular, amb la que van batre el rècord històric de la sèrie, el que havien aconseguit la setmana passada amb la història del segrest del Kevin. Això vol dir que 600.000 teleespectadors van enganxar-se a la pantalla aquest dilluns, desitjosos de saber què va passar en una investigació plena de confusions de la policia. El capítol antic que van emetre tot just després també va situar-se entre els més vistos, amb 203.000 espectadors i un 13,5% de quota.

En aquesta ocasió, relataven què li va passar a l’Isidre Matas, un veí molt conegut a Vilafant (Alt Empordà). La policia rep l’avís que havien entrat a robar a casa seva quan ell hi era a dins, convalescent d’un atropellament, i que l’havien atacat a ganivetades. A partir d’aquí, comença una investigació que traurà a la llum moltes coses… fins al punt d’anomenar la investigació de la Guàrdia Civil com El caso chapuzas.

Els fets se situen en el desembre del 1993, quan una veïna va sentir que algú demanava auxili. Era l’Isidre, que deia haver rebut ganivetades d’uns lladres que van aprofitar que no podia aixecar-se del llit després de l’accident. Els veïns van sorprendre’s en veure que la dona de l’Isidre feia vida normal tot just després de l’ensurt de l’Isidre, fins al punt d’anar al bingo com si res hagués passat. Dues setmanes després de l’atac, l’home va acabar morint a l’hospital. I dos mesos després, tot va complicar-se quan la vídua va començar a insistir per cobrar aviat la pòlissa de vida de 50 milions de pessetes que tenia contractada.

En començar a investigar, van saber que havien donat l’alta l’assegurança tot just després de l’atropellament que va patir l’Isidre. En aquell moment, la dona hauria preguntat si també cobrarien els diners si algú l’apunyalés. La policia va començar a sospitar d’ella i va punxar el seu telèfon, el que va permetre que la impliquessin a ella i a dos mercenaris. El problema? Que un agent de la Guàrdia Civil va confondre “gambes” amb “armes” i la van seguir fins al port, on suposadament s’havia de fer l’entrega. Les proves contra ella eren evidents, per això, i la dona va ser condemnada a 47 anys de presó mentre que els dos sicaris que havia contractat van ser condemnats a més de 50 anys cadascun.

La familia Matas Fontecha passava per un molt mal moment econòmic. La policia vigila i punxa el telèfon de la vídua. Les converses l’impliquen a ella i a dos mercenaris. Va ser condemnada a 47 anys de presó; els dos sicaris, a més de 50 anys cadascun.#CrimsIsidreTV3 pic.twitter.com/vJYJHnZf1k — Crims (@Crims_Oficial) May 9, 2022

El tercer capítol de Crims, sobre el cas Manoli

Dilluns vinent, el 16 de maig, emetran un altre capítol de Crims. En aquesta ocasió, parlaran de la desaparició d’una noia de 19 anys anomenada Manoli. Els Mossos van voler reconstruir els seus moviments, els que la situaven a Ponts, a la Noguera. Amb això, van poder esbrinar que la Manoli havia quedat amb un home amb qui tenia una relació poc abans de desaparèixer.

En les següents emissions, Carles Porta i el seu equip donaran detalls de les investigacions sobre els casos de la Sònia Rescalvo, la iaia Anita i la noia de Portbou. Tots van tenir molta repercussió mediàtica, especialment el de la Sònia en ser considerat com el primer crim transfòbic que va haver-hi a la ciutat de Barcelona. La cadena pública catalana confia en poder tornar a superar el rècord d’audiència, però serà complicat fer-ho per tercera setmana seguida. L’expectació que genera el programa de Carles Porta és altíssima, això sí, el que podria ajudar-los a fer història de televisió.