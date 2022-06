Lídia Heredia, nova corresponsal de TV3 a Washington

TV3 acaba de confirmar que Lídia Heredia serà la nova corresponsal a Washington a partir d’aquesta tardor en substitució de Xesco Reverter. La periodista havia confirmat aquesta setmana que havia aplicat per a la plaça, un concurs que finalment ha guanyat ella. Aquest canvi a la corresponsalia es materialitza després d’un procés de selecció intern a la CCMA, que ha premiat la periodista nascuda a Badalona.

La directora i presentadora d’Els Matins va comunicar el passat mes de gener la seva intenció ferma d’abandonar el programa en què ha treballat des de fa més d’una dècada. En aquell moment no tenia cap altra opció sobre la taula, però finalment ha escollit canviar de vida radicalment i traslladar-se a un altre país. L’esgotament ha estat una de les causes principals, tal com ella mateixa ha confirmat: “L’horari és dur, dorms poc i tenir son és una tortura. La feina és dura i molt exigent mentalment perquè vol dir una connexió total amb l’actualitat”.

Lídia Heredia canviarà de vida radicalment

Ara bé, sembla que hauria tingut encara més pes el fet de considerar que el programa ja li havia donat tot el que li podia donar: “Crec que ja ens ha passat tot el que ens podia passar. No ha estat una decisió fàcil, però crec que puc fer altres coses bé”. Ara haurà de començar a fer les maletes, especialment a partir del juliol quan s’acomiadi dels teleespectadors que s’han despertat amb ella durant tants anys. Tota la família es traslladarà a la capital dels Estats Units, en què la periodista s’enfrontarà a un repte professional totalment diferent que traurà a la llum la seva faceta més internacional. La veurem molt menys que ara, tenint en compte que abandona un programa diari. Ara bé, ha escollit un destí que acostuma a donar un munt de titulars i a tenir bastants hores de connexió amb els serveis informatius de la casa.