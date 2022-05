La foto de Jordi Basté, Laura Rosel i Lídia Heredia que esvalota la xarxa

Jordi Basté és molt actiu a les xarxes socials, especialment en el seu perfil d’Instagram. L’icònic locutor de RAC1 es mostra molt natural davant dels 101.000 seguidors que hi acumula, aquells qui tafanegen tot el que fa i reflexiona. Ha estat gràcies a aquesta transparència, precisament, que els catalans han pogut ficar el nas en un dinar privat entre alguns dels periodistes més coneguts del país. Jordi Basté ha volgut presumir d’amistat amb les altres dues reines dels matins en els mitjans de comunicació catalans: amb la Lídia Heredia de TV3 i la Laura Rosel de Catalunya Ràdio.

Veure’ls junts en una fotografia ha cridat moltíssim l’atenció i això es demostra perquè el post té el doble de m’agrades en comparació a la resta de publicacions de Jordi Basté. El seu objectiu era demostrar que són amics abans que rivals, encara que competeixin per la mateixa audiència durant la franja matinal: “Bon dia, Catalunya, amb Laura Rosel i Lídia Heredia, dues amigues estupendes. Aquí tres despertadors habituals. Gràcies, Josep Martí Blanch, per la trobada a La Cala, lloc fantàstic del país. Nota: cap dels tres vam acabar a la piscina”, escriu.

El periodista es refereix a Josep Martí, col·laborador habitual de RAC1 i columnista a La Vanguardia. Anteriorment havia estat lligat a la Generalitat en l’època d’Artur Mas, quan feia de secretari de comunicació del Govern. Ell era l’organitzador d’aquest dinar amb treballadors actuals i antics de l’emissora, en el que haurien cuinat una paella a la casa de La Cala (sobrenom amb el que els habitants de l’Ametlla de Mar es refereix a la seva localitat).

Jordi Basté, Lídia Heredia i Laura Rosel junts en un dinar | Instagram

Lídia Heredia, envoltada d’estrelles de Rac1

Com dèiem, la foto ha fet parlar molt. Laura Rosel havia treballat a RAC1 abans de fitxar per Catalunya Ràdio, el que explicaria la seva invitació al dinar. Ara bé, la gran pregunta que envolta la fotografia és què hi feia Lídia Heredia. Ella mai no ha col·laborat amb l’emissora, el que fa pensar que aquest podria ser el seu futur professional més pròxim. La presentadora i editora d’Els Matins ha comunicat recentment que vol abandonar el programa quan acabi la temporada. Fa molts anys que hi està lligada i vol provar sort amb altres projectes. Un d’ells podria apropar-la a RAC1? La seva presència en aquest dinar així ho fa pensar, encara que ella no n’hagi parlat al respecte ni hagi deixat anar cap pista.

Per una altra banda, també sembla curiós veure els dos competidors de la ràdio matinal junts i en tan bona sintonia en el seu temps lliure. Aquesta fotografia ha agradat molt els seguidors del Jordi Basté, que han omplert la publicació de comentaris amb els que aplaudeixen que no hi hagi mal rotllo entre ells: “Quin regal més gegantí, ser amics en comptes de competidors. Aquest exemple és brutal”, “Sou les tres dives que ens lleveu cada matí a Catalunya, els qui ens poseu el peu a terra i el cap al dia. Gràcies pels vostres programes i per la dedicació ingent que demana la vostra feina. Uns autèntics referents i amb sana competència i complementarietat” o “Aquesta imatge no té preu” són alguns dels missatges que els han enviat.

Com a curiositat, afegir la gran quantitat d’alabances que ha rebut el Jordi Basté pel seu impactant canvi físic. A simple vista, sembla evident que el locutor s’ha aprimat i molts han volgut dir-li que el veuen molt millor: “Estàs molt healthy! Felicitats”, “Se’t veu més prim, oi?” o “Et veig molt guapo amb la barba així més curteta”.

Deixant aquests comentaris de banda, cal tornar a recalcar que la fotografia ha generat un autèntic rebombori i col·loca el futur professional de la Lídia Heredia al centre de totes les mirades. El temps dirà si simplement es tractava d’un dinar entre amics o si la imatge amaga una exclusiva.