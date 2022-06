Ariadna Oltra, Helena Garcia Melero i Agnès Marquès lideraran TV3 a la tardor

Adriana Oltra, Helena Garcia Melero i Agnès Marquès seran les noves reines de TV3 a partir del setembre. La cadena de televisió catalana aposta per aquestes tres presentadores per posar-les al capdavant dels tres grans programes de la nova temporada, la que arriba carregada de novetats.

Els Matins, presentat per Ariadna Oltra

La primera gran diferència es veurà a Els Matins, que es queda sense la icònica Lídia Heredia després d’una dècada al capdavant. La periodista marxa a Washington com la nova corresponsal de la casa, un canvi de vida que la té “molt il·lusionada“. En el seu lloc hi col·locaran Ariadna Oltra, que es queda amb el magazín matinal amb un format renovat. Ella ja havia conduït aquest programa informatiu en etapes anteriors, al que torna amb ganes de reprendre l’actualitat de primera hora del matí. Fins ara estava en la primera edició del TN Matí, així que l’horari no serà un problema.

El Tot es mou canvia de franja horària

El Tot es mou mantindrà la mateixa presentadora la pròxima temporada, la que analitzarà l’actualitat en un espai que canvia de franja horària. Aquesta era una de les primeres novetats que va confirmar TV3 fa unes setmanes, quan van treure a la llum que intercanviaria l’horari amb el Planta Baixa. Aquest canvi estratègic tindria com a objectiu oferir un altre tipus de contingut en la franja del migdia, que forçarà l’Helena García Melero a canviar de rutina per adaptar-se a aquest nou horari. Com a novetat, incorporaran un plató nou i un grafisme especial. A més a més, des de TV3 asseguren que hi haurà més sortides pel territori per poder anar als punts estratègics de l’actualitat del dia a dia.

Helena Garcia Melero presentarà el Tot es mou a les tardes | TV3

L’Agnès Marquès es posarà al capdavant del nou Planta Baixa

El Planta Baixa passa a emetre’s a la tarda, un canvi de franja que confien que no els faci perdre teleespectadors. El programa de Ricard Ustrell experimentarà un canvi radical perquè el seu presentador marxa als dissabtes. Qui posaran al seu lloc? Els rumors s’han complert i serà Agnès Marquès qui el presenti. Volen incorporar cares noves, així com continguts i elements dels que abans no en parlaven. La periodista torna a TV3 per aportar la seva visió en aquest programa que barrejarà actualitat i entreteniment.