Ricard Ustrell presentarà un nou programa d’entreteniment a TV3

El ball de cadires que preparava TV3 té el primer beneficiat. Els rumors s’han complert i Ricard Ustrell es quedarà amb una de les franges més desitjades de la cadena, la de la nit de dissabte que deixa lliure el Faqs amb la seva sorprenent cancel·lació. Fonts de la CCMA reconeixen que el canvi és un fet i que serà el periodista qui estigui al capdavant d’un programa nou que es dedicarà 100% a l’entreteniment, tal com ha pogut confirmar El Món. El presentador, que fins ara estava al timó del Planta Baixa, serà la cara visible d’un espai produït per la seva productora que començarà la pròxima tardor. D’aquesta manera, abandonarà el que ha estat el seu programa per passar a centrar-se en una nova aposta que esperen que captivi uns teleespectadors que estaven molt acostumats a veure política els dissabtes per la nit amb la Cristina Puig al capdavant.

Com serà aquest programa? Les primeres informacions ja deixaven caure que no tindria absolutament res a veure amb el Preguntes freqüents, ja que ara volien provar sort amb el format de l’entreteniment. Doncs bé, ara ja se sap que es tractarà d’un talk show amb entrevistes i “convidats no habituals“. En un principi, aquest programa el volien emetre els diumenges, però amb la cancel·lació del Faqs haurien vist la porta lliure per passar-lo a la nit de dissabte que és encara més atractiva. Informen que la proposta ja ha passat el filtre de TV3 i que ara només cal que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals l’aprovi la setmana vinent. Plató nou, música en directe i un format més modern amb el que pretenen arribar al públic jove, als qui intentaran demanar que interactuïn a través de la xarxa.

Ricard Ustrell presentarà el nou programa de TV3

Més canvis a TV3 per a la pròxima temporada

Aquesta no és l’única novetat de TV3 de cara a la pròxima temporada. Ja vam explicar que han decidit que el Tot es mou i el Planta Baixa intercanviïn els seus horaris, a més a més d’intentar adaptar els seus continguts al nou tipus de públic que tindran. El que també hi haurà serà un canvi de presentadors, especialment al nou programa de les tardes que deixarà de tenir el Ricard Ustrell al capdavant. Al seu lloc, sembla que hi posaran l’Agnès Marquès i el Maiol Roger, encara que aquesta decisió no ha estat confirmada per la cadena. La Lídia Heredia, per la seva banda, ja ha confirmat que abandonarà Els Matins que també haurà de modificar-se la nova temporada.