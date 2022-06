Aquests són els plans de futur de Ricard Ustrell a TV3… i a la ràdio

Ricard Ustrell confia que el consell de la CCMA signi aviat el contracte que confirmarà el seu fitxatge com a presentador del programa nou que emetran a partir de setembre. La idea és eliminar el Faqs per col·locar-hi un format d’entreteniment amb què volen sorprendre i enganxar els teleespectadors que es queden a casa les nits dels dissabtes. Aquesta ha de ser la gran aposta de cara a la pròxima temporada, el que requeria que el català abandonés el Planta Baixa per centrar-se en aquest programa setmanal.

Ricard Ustrell diu en quin punt es troba el programa nou de TV3

Aquest matí ha reflexionat al respecte en una conversa a Ràdio Terrassa, en la que ha reconegut que encara no hi ha res signat: “Encara no tinc contracte, així que haurem d’esperar a dimecres vinent. Jo hi confio i no treballem amb un escenari diferent, malgrat que sempre dic que no dono res per fet fins que ho tinc davant”. El problema és que el contracta del presentador amb la Corporació finalitza divendres vinent, moment en què hauria de saber alguna cosa: “En cas que no s’hagi resolt, hauria de fer les maletes. Començaré vacances, encara que no m’aturaré gaire perquè faré sis programes especials a la ràdio que em ve molt de gust. No puc donar molts detalls, només diré que no és a Catalunya Ràdio“.

TV3 li ha confiat la nit dels dissabtes, un bombonet que fins ara omplia el Faqs. Com se sent en tornar a la franja nocturna en la que ell va iniciar el programa polític? “És estrany perquè el meu programa nou estava pensant per a les nits de diumenge, mai no va ser la nostra intenció substituir el Faqs. En confirmar-se la seva cancel·lació, però, les coses van precipitar-se i vam haver d’adaptar i reformar el format perquè hi encaixés”. Ricard Ustrell ha aplaudit la “bona feina” que estava fent el programa de Cristina Puig i diu que el seu comiat “serà traumàtic“.

Ricard Ustrell ocuparà la franja dels dissabtes a la nit | R. U

El Planta Baixa s’intercanviarà l’horari amb el Tot es mou

El presentador es mostra il·lusionat amb el nou programa setmanal que han posat a les seves mans: “No oblidaré el Planta Baixa i, de fet, el voldré acomiadar bé perquè hem viscut tres anys molt intensos allà. A més a més que tinc la sensació que hem fet sis temporades perquè cada tres o quatre mesos hem canviat el programa de dalt a baix per adaptar-lo a tot el que ha anat passant. Això és molt guai perquè la gent t’ho agraeix, però a nosaltres ens genera cert desgast perquè un programa diari cansa molt. Tampoc no és fàcil organitzar un equip tan gran amb tantes persones implicades entre redactors, col·laboradors, gent de la cadena i de la productora… En veritat trobo a faltar els equips petits”.

Cal recordar que el Planta Baixa intercanviarà el seu horari amb el Tot es mou, que passarà a emetre’s en la franja matinal. Al Ricard li fa pena deixar l’espai, però també està content amb la decisió que ha pres: “Davant de la urgència de fer un programa setmanal més potent vaig pensar que necessitava arriscar i fer un últim intent de proposar-me una cosa diferent en la que no em sentís còmode. Crec que és el que havia de fer. Fa 15 anys que col·laboro amb aquesta casa i estic molt content amb totes les oportunitats que m’han donat. En aquest nou format vull potenciar una mica el meu humor i la meva empatia, ja que hi ha gent que encara no entén les cares que faig”.