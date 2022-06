Carol Rovira, al capdavant de la nova aposta de TV3 per a l’estiu

Eufòria ha coronat la Mariona en la seva gran final, però el fenomen de TV3 continua. Tots els protagonistes del concurs musical han guanyat una repercussió immensa, el que també ha passat entre els professors. La coach que més bones crítiques ha rebut ha estat, amb molta diferència, la Carol Rovira. L’actriu d’Amar es para siempre ha captivat els teleespectadors, que han omplert Twitter dia rere dia de missatges ben macos cap a ella pel seu caràcter dolç i per la manera de donar consells interpretatius als concursants.

Ella ha estat una de les grans triomfadores d’Eufòria, el que ha demostrat en les entrevistes que ha concedit i també en la gran notícia que acaba de donar la cadena catalana de televisió. I ara, TV3 l’ha escollit com a presentadora d’una de les principals apostes d’aquest estiu, La gran vetllada.

📢 Mireu qui es posa al capdavant del nou talent show d’aquest estiu. Sí, és la Carol Rovira i presentarà “La gran vetllada”. Un programa en què tres artistes anònims competiran per preparar una vetllada rodona a casa seva #GranVetlladaTV3 #CarolRovira

➡ https://t.co/pslDuqFWZY pic.twitter.com/Xzf9kkyPUz — TV3.cat (@tv3cat) June 22, 2022

Així serà La gran vetllada, presentada per Carol Rovira

Anunciat fa un parell de mesos, aquest serà un talent show molt familiar en què tres concursants anònims competiran entre ells cada setmana per guanyar 3.000 €. En totes parlaren de quinze cares noves. L’objectiu consistirà en preparar un bon sopar a casa seva que finalitzi amb una demostració d’un talent artístic que pot ser de qualsevol disciplina. Volen trobar l’amfitrió perfecte, aquell que haurà de decorar la casa per l’ocasió, preparar un menú per a la resta de concursants i presentar un xou per demostrar que té talent en alguna cosa.

En el primer capítol, aniran a Barcelona per veure la Glòria Ribera amb la pinta i la mantellina. Allà també, la Cristina de Ribot evidenciarà que té molt de talent com a cantant. També sobre música anirà el capítol de la Berta Puigdemasa, que les convidarà a Lleida per mostrar-les com toca l’arpa. Les tres seran les competidores del primer programa, al que seguiran quatre emissions més per enfrontar la resta de concursants. En cada batalla, només hi haurà un guanyador que serà qui s’endugui els diners del premi. El que la cadena ha deixat clar és que han buscat perfils molt diferents per fer d’aquest, un xou divertit que pugui entretenir tota la família. El llistó està molt alt per culpa d’Eufòria, però intentaran fer unes bones xifres amb una aposta més amena i estiuenca.

La Carol Rovira s’estrenarà com a presentadora | TV3

TV3 emetrà un especial aquest divendres amb els millors moments d’Eufòria

La Carol Rovira ha triomfat gràcies a la repercussió que ha tingut Eufòria, programa que ha encapçalat tots els rànquings de programes més vistos de la temporada. Per tal d’acabar d’arrodonir el seu comiat, TV3 emetrà aquest divendres un programa especial en què repassaran alguns dels millors moments que ha deixat el concurs musical en aquesta primera edició en antena. Des que acabés el programa, han estat molts els programes de la cadena catalana que han entrevistat alguns dels exconcursants. La Mariona ha fet un recorregut per les principals ràdios del país, a més a més, unes entrevistes en les que sempre li han preguntat pels seus plans de futur i en les que també li han demanat que reaccionés als rumors que l’han relacionat amb l’Edu.

El Triquell, per la seva banda, ha acudit a l’Està Passant aquest dimarts en una intervenció televisiva molt divertida en què l’han fet coincidir amb la imitadora de la mare Teresa de Calcuta. Amb ella, ha hagut d’interpretar el Mamma mia de l’ABBA en una actuació improvisada que ha acabat esdevenint més que hilarant. Tots els concursants del programa han començat a buscar-se la vida, ja que volen aprofitar l’oportunitat que els ha donat el programa per iniciar una carrera musical de la que puguin viure.