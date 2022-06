Una segona temporada d’Eufòria? La Carol Rovira es mulla

Carol Rovira ha concedit una entrevista a Catalunya Ràdio poques hores abans de la gran final d’Eufòria. Aquest divendres, els teleespectadors decidiran quin dels tres finalistes es converteix en el guanyador o guanyadora de la primera edició del concurs musical de TV3. La Mariona és la clara preferida per endur-se el premi, però tot pot passar en un programa que tanca una etapa.

La coach d’interpretació era una de les més conegudes inicialment, tenint en compte que ha triomfat com a actriu gràcies a La Riera, Amar es para siempre i Luimelia. El seu paper a Eufòria ha enamorat i tothom té clar que ella és la preferida dels concursants. En aquesta entrevista ha reconegut que està “molt trista” perquè acaba un programa que l’ha fet molt feliç: “Què farem ara els divendres?”, es pregunta. La de les Terres de l’Ebre va buscar-se ella mateixa aquesta oportunitat, ja que va parlar amb el director del programa per presentar-se als càstings i el va captivar.

Al principi del programa li donaven 30 minuts amb cada alumne per preparar les actuacions des del punt de vista interpretatiu. Lamenta que sigui poc temps, encara que diu que es treballava molt les classes abans per poder anar al gra i ajudar-los en tot. Pel carrer tothom la para per preguntar-li sobre Eufòria, un programa que ha estat un èxit increïble: “Ho ha petat i estem molt contents. A mi m’està encantant veure’m a televisió sense interpretar cap paper, perquè aquí no hi ha res pactat tots ens mostrem tal com som. No està confirmada una segona temporada, però crec que s’ha de fer perquè ha anat tan i tan bé que no es pot perdre aquesta oportunitat”.

Carol Rovira parla d’Eufòria a Catalunya Ràdio

Carol Rovira no s’imaginava que Eufòria tindria tant d’èxit

Marta Torné va donar positiu en Covid i el director del programa va confiar en la Carol Rovira per substituir-la en el backstage. Molts fans van aplaudir la seva feina en aquest rol, encara que ella diu que estava molt nerviosa: “Recordo que em van avisar el dia d’abans i això em va angoixar, perquè m’havia d’aprendre tot el guió en poques hores. Em va agradar molt l’experiència, però ara ho veig i m’adono que em tremolava la veu“.

Reconeix que mai no s’hauria imaginat que Eufòria tindria un èxit tan bèstia: “Tenia molta fe en el programa, però no tanta. Els meus amics de l’Institut del Teatre i els del poble tenen un grup de Whatsapp per comentar Eufòria! Això és inèdit i m’encanta, perquè no m’ho esperava. Ara m’escriu gent d’altres països, a més a més, i em diuen que estan aprenent català per poder veure el programa. Això em posa la pell de gallina”.

Com era d’esperar, no ha volgut mullar-se i no ha dit quin dels finalistes és el seu preferit: “Tots ho són i tots són guanyadors per a mi encara que soni a tòpic. Ara bé, la gran majoria creu que guanyarà la Mariona i sé que ells tres finalistes i ella mateixa ho saben. El millor del programa, però, és que pot passar qualsevol cosa“.

Així eren els finalistes d’Eufòria de petits | TV3

La coach sempre havia volgut treballar en un programa així

La Carol Rovira tenia clar des de petita que volia ser cantant. El germà estudiava música i tocava diversos instruments, una afició que ella va copiar amb només 9 anys: “Vaig aprendre a tocar el clarinet, estudiava al conservatori i després vaig apuntar-me a magisteri musical per ser professora de música. Aviat em vaig adonar, per això, que allò no em feia del tot feliç i que necessitava el focus a sobre”. Reconeix que, com tantes altres adolescents de l’època, va viure una època choni que la va marcar: “Duia un munt de pírcings i tenia mala llet. Sempre he estat molt directa, per la qual cosa crec que hagués estat una mena de Scorpio si m’hagués presentat en un programa com Eufòria“, diu tot fent referència a una de les exconcursants.