L’Edu d’Eufòria enamora el Marc Giró amb un regal picant en directe

L’Edu ha estat un dels darrers eliminats d’Eufòria, el que ha entristit els seus seguidors perquè estaven convençuts que arribaria a la gran final. El jove ha estat un dels preferits des del principi del concurs musical de TV3, però finalment perdia la batalla contra la Núria i es quedava a les portes de l’última emissió.

Aquest dilluns ha acudit al plató de l’Està Passant per donar una sorpresa al Marc Giró, que s’ha mostrat com un dels seus millors fans. El que no s’esperava era que el concursant acudís a plató i comencés a fer bromes amb ell, tot seguint-li el joc quan el col·laborador li deia que se sent atret físicament cap a ell: “M’agrades molt, m’encantes. Crec que ets el noi que més m’agrada de tota Catalunya”.

En Marc Giró ha volgut felicitar-lo per haver-se convertit en un model per a tots els “heterosexuals oprimits”: “Edu, a Catalunya necessitem heterosexuals com tu que estan a favor de les classes oprimides, ets un model de llum i color per a ells”. Visiblement content de tenir-lo a prop, el col·laborador ha tocat els seus músculs: “Puc tocar-te, oi? Vull preguntar-te com t’ho fas per estar tan dur”. L’Edu, sense parar de riure, li deia que tot és gràcies a l’esport: “He jugat a bàsquet molts anys i ara em cuido molt”.

L’Edu regala un tanga en forma d’elefant al Marc Giró

Tot just després, el Marc Giró el felicitava per la seva trajectòria, una frase que deia amb segons intencions mentre li dedicava una mirada lasciva. L’Edu no es tallava i continuava el clima festiu: “M’ho he passat molt bé a Eufòria“, un titular que en Giró aprofitava per dir-li que s’ho començaria a passar bé ara que estava ell.

Era llavors quan tots dos protagonitzaven un moment molt divertit. L’Edu ha volgut tenir un detall amb el seu fan i li ha fet un regal en directe. De què es tracta? D’un tanga en forma d’elefant. Quin era el motiu? Ell mateix ho ha explicat: “L’altre dia ens vam creuar a les escales i et vaig dir que anaves vestit com un rei. Doncs bé, ja que al nostre rei li agrada caçar elefants… Doncs t’he portat una coseta per veure si algun rei et pot caçar”.

L’Edu fa un regal picant al Marc Giró | TV3

L’Edu respon als rumors que el relacionen amb la Mariona

Des que comencés Eufòria, que bona part dels teleespectadors parlen de la relació de l’Edu i la Mariona. La noia té parella fora, però resulta innegable que hi ha alguna cosa entre ells. Les mirades i carícies que es dediquen no han passat desapercebudes, les que fins i tot el programa ha volgut explotar per generar curiositat. Com era d’esperar, el Marc Giró ha preguntat al concursant sobre el tema: “Què hi ha entre vosaltres?”, ha etzibat.

L’Edu, mort de vergonya, negava que els rumors siguin certs: “La veig guapa, és clar, però no ha passat res entre nosaltres. Canviem de tema, si us plau”, deia mentre reia. Ara bé, amb aquesta súplica no aconseguia res i, de fet, el col·laborador insistia: “Es nota moltíssim que t’agrada, només cal fixar-se en com la mires. Només et diré que crec que ella s’està fent la dura i que s’equivoca amb aquesta actitud. És jove i ha d’aprofitar les oportunitats que li posa la vida al davant”.

La pregunta que tota Catalunya s'està fent i ningú és capaç de fer-la. Què hi ha entre l'Edu i la Mariona? #EstàPassantTV3https://t.co/5Vb8sNeXkd pic.twitter.com/Oy81meGNCD — Està passant (@estapassanttv3) June 13, 2022

Una entrevista hilarant que ha mostrat la faceta més divertida de l’exconcursant, considerat el guapo de l’edició. Ara està fora del concurs, però el tornarem a veure a la final quan faci els cors i també en les actuacions al Palau de Sant Jordi.