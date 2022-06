El Triquell d’Eufòria se sincera sobre els pitjors moments en el programa

TV3 es prepara per a la segona semifinal d’Eufòria d’aquest divendres, un programa molt esperat en què es decidiran el nom dels tres finalistes de l’exitosa aposta musical de la temporada. De moment se sap que el Triquell competirà amb dos dels companys en la gran final del pròxim 17 de juny, un lloc privilegiat en el podi que va aconseguir en ser escollit com el preferit del jurat en la gala de la setmana passada. En els assajos d’aquest dimecres, el professor Dani Anglès li ha preguntat precisament com està vivint aquesta setmana de tranquil·litat ara que sap que passarà a la final directament.

El cantant català s’ha mostrat sincer, tal com han ensenyat en l’últim programa del Tot es mou. I, de fet, ha reconegut que ha necessitat fer un canvi de xip per deixar enrere els pitjors moments que ha viscut en el programa: “Personalment em vaig haver de deslliurar de totes les expectatives fa unes quantes setmanes, tal com ens vas recomanar. Vaig deixar enrere les meves pressions excessives i tots aquells càlculs que no depenien de mi… Ara mateix vaig partit a partit, el que crec que és intel·ligent. En el meu món interior a vegades em veig capaç de menjar-me el món, però hi ha molts altres moments en què em sento inútil… Potser depèn del dia em visualitzava a la final i d’altres pensava que havia d’aguantar una mica més perquè em quedava poc a dins del concurs. Sigui com sigui, al final he arribat a la final i és molt fort”. Aquest divendres tindrà una gala tranquil·la, tenint en compte que passarà ala gran final faci el faci encara que actuï fatal. El jurat no tindrà ni veu ni vot, ja que serà l’audiència l’única amb poder de decidir quins seran els altres dos concursants que hauran de competir contra ell. El que vol dir això, al final, és que divendres hi haurà una doble expulsió que pot ser controvertida també. Ara tots tenen molt de nivell i serà difícil escollir.

▶ Qui triarà els dos últims finalistes d'@EuforiaTV3? @laiaferrer ens ha explicat com serà la dinàmica de la segona semifinal, i vosaltres hi tindreu molt a dir, i ens he colat a alguns assajos#TotEsMouTV3 #EufòriaTV3https://t.co/oEdQSg0JI3 — Tot es mou (@totesmoutv3) June 8, 2022

El ball de Jordi Cubino protagonitza els assajos d’Eufòria

En el vídeo que ha emès el programa de TV3, també s’ha vist un dels moments més divertits que s’hi han vist fins ara. El Pedro haurà de ballar una coreografia de samba, el que li agrada perquè ell té orígens brasilers. En veure com es movia, el director musical ha volgut sumar-se a la coreografia durant l’assaig i ha acabat protagonitzat un moment molt comentat en què se l’ha vist ballar, bastant malament. Ha estat un moment curiós, si més no, tenint en compte que en Jordi Cubino és un home tan seriós. Poc després, el professor de coreografia s’hi unia.

Jordi Cubino i Albert Sala ballen en els assajos d’Eufòria | TV3

Laura Rosel, indignada a El matí de Catalunya Ràdio

Com cada dijous, a El matí de Catalunya Ràdio han fet un petit avanç de què podrem veure en la gala d’Eufòria d’aquest divendres. Han comentat quines cançons interpretarà cadascun dels semifinalistes, que recordem que interpretaran un tema lent i un de mogut per demostrar que són bons en tots dos registres. La sorpresa ha estat que la Laura Rosel s’ha mullat i ha evidenciat la seva indignació amb el resultat de la gala de la setmana passada, quan la Scorpio va ser la concursant expulsada. A la presentadora no li ha agradat gens aquesta decisió i, de fet, ha arribat a demanar en antena que s’organitzi una repesca in extremis per recuperar-la. Com era d’esperar, però, un dels responsables del concurs li ha deixat clar que això no passarà.