La Scorpio d’Eufòria deixa clar qui creu que guanyarà el concurs

La Scorpio ha estat la darrera eliminada d’Eufòria, una decisió que va generar una gran guerra a la xarxa entre els seguidors del concurs musical de TV3. La jove mai no havia estat una de les preferides i, de fet, ha estat en la zona de perill moltes vegades. Ara bé, alhora, ella també ha estat una de les concursants que més ha evolucionat i això havia captivat part del públic. Extremadament natural i amb moltes ganes de festa, aquest dimarts ha acudit al plató del Tot es mou per comentar com està i com ha viscut quedar-se a les portes de la segona semifinal. En primer lloc, ha volgut deixar clar que està contenta d’haver arribat tan lluny: “Estic superbé, sí. No està gens malament haver pogut actuar en la primera semifinal i estic molt orgullosa del meu pas del programa perquè encara he durat bastant. En un principi pensava que seria de les primeres eliminades, sobretot en veure’m sempre nominada. Recordo plorar a la quarta gala i demanar-los als meus amics que em salvessin i em donessin tres gales més… i, al final, n’he fet sis més!”.

S’ha mostrat molt satisfeta de la seva actuació i ha deixat clar que creu que ha et tot el que havia de fer i que ha ensenyat totes les seves facetes: “He fet actuacions molt diferents i em quedo ben ample, la veritat. M’he format durant molts anys perquè això és el que vull fer, vull omplir estadis i ser una artista 360 perquè el meu referent és Beyoncé que ho fa tot i molt bé”.

“En el moment de l’expulsió jo estava amb la ment en blanc… A més a més que, us reconec, que jo creia que seria la preferida de la gala. Imagina’t! Érem l’última en actuar i això fa que tinguis més oportunitats de ser el preferit. No sé per què em van fer fora, la veritat. Hi ha molt de nivell i això comença a notar-se”, reconeix en un atac de sinceritat.

La Scorpio, oculta darrere d’un personatge que la protegeix

En la seva actuació, va sorprendre els teleespectadors en compartir escenari amb el seu xicot. Tothom es va quedar amb la boca oberta en veure com de bé balla i com d’enamorats que estan. Com va sorgir aquesta idea? “Que el meu novio estigués a l’escenari va ser idea del Dani, que sabia que estudia el mateix que jo i que també balla. Em va agradar que s’animés perquè és una oportunitat pels dos de compartir escenari i què meravellós compartir amb ell la meva última actuació a Eufòria“.

La Scorpio és l’alter ego de la Clara Sánchez, una noia amb molt de caràcter que sabia que necessitava un nom més potent si realment volia demostrar que és una bèstia escènica: “Sabia que no em podia dir així perquè no té ganxo i és molt bàsic. A més a més que és un nom de bona nena i no em defineix, per això vaig posar-me Scorpio abans d’Eufòria. Si el vaig escollir va ser perquè la meva mare sempre em diu que sóc igual que el meu pare perquè tots dos tenim l’horòscop Escorpí. Un dia pensant, vaig arribar a aquesta conclusió”.

La Scorpio parla del seu pas per Eufòria | TV3

La noia reconeix que és molt més sensible del que sembla i que, de fet, oculta darrere d’aquesta força totes les inseguretats que té: “Jo sóc tan directa i autèntica perquè sóc així després de viure el masclisme i l’estat patriarcal. Defenso la dona, la igualtat i vull fer el mateix que els nois perquè ells poden fer gestos obscens i no passa res. L’Edu es treu la samarreta i ningú no diu res, però jo faig twerking i tothom em critica. Doncs no em dona la gana”.

Entrevisten la mare de la Scorpio d’Eufòria

Com és habitual en aquest programa, també dimarts han volgut comptar amb la presència d’un membre de la família de l’expulsat. En aquest cas, han entrevistat la mare de la Scorpio. Molt orgullosa, ha deixat clar que la filla ha estat artista des que era petita: “L’última actuació va ser espectacular i sortir al carrer ha estat molt emocionant. Ella ha deixat la seva empremta i això sempre és molt bo. Els concursants han format un vincle molt maco entre ells, així com les famílies. No m’oblidaré de l’actuació que va fer d’Edge of glory, va ser una barbaritat”.

La mare de la Scorpio d’Eufòria, molt emocionada | TV3

El que no és comú és que els expulsats es mullin a l’hora de dir qui creuen que guanyarà el concurs. Com no podia ser d’una altra manera, la Scorpio ha estat l’única que sí que ho ha fet: “Crec que és bastant obvi que la Mariona guanyarà, però com a teleespectadora voldria que ho fes el Triquell. Treballem moltíssim i és una bogeria preparar-nos aquestes actuacions només en tres dies”.

Pel que fa a les novetats de la gala d’aquest divendres, cal destacar que cada semifinalista interpretarà una cançó lenta i una de més moguda per demostrar que són bons en els dos registres.