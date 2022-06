Guerra entre els fans d’Eufòria per la inesperada expulsió de la semifinal

Eufòria ha tornat a oferir una gala d’infart amb sorpreses i molt drama. La primera notícia que han ofert ha encantat als teleespectadors de TV3, per això, ja que s’ha confirmat que els concursants actuaran en un segon concert al Palau Sant Jordi. L’èxit de vendes del concert del dia 16 de juliol ha estat tan impactant, que els organitzadors han decidit que també hi cantin l’endemà. Les entrades ja estan a la venda, les que podrien tornar a esgotar-se en menys d’una setmana.

Les bones notícies han quedat aquí, però. La gala ha deixat moments molt i molt comentats i Twitter ha tret fum amb els comentaris de l’audiència. El que més ha impactat? La decisió del jurat de nominar la Scorpio i la Núria, que estaven a les portes de passar a la segona semifinal del programa. No ha agradat que enviessin la Scorpio a la zona de perill, ja que aquest divendres havia ofert la seva millor actuació de tot el concurs. La gran majoria considera que ha estat molt injust que deixin passar l’Edu quan, clarament, té menys nivell que ella.

Enserio jurat que teoricament enteneu de música feu decidir entre l'Scorpio i la Nuria, i manteniu a l'edu? Vaya circ, amics. #EufòriaTV3 — Judit ☻ (@jucasanova3) June 3, 2022

Em sembla criminal Núria i scorpio zona de perill amb el duet q shan marcat i Edu salvat shan passat tres pobles #EufòriaTV3 — marina🧙🏼‍♀️ (@overbuching) June 3, 2022

Debat a Twitter a favor i en contra de l’expulsió de la Scorpio

Arribats a aquest punt, en el que la Núria era nominada per culpa d’una actuació molt difícil en la que havia desafinat molt, tothom donava per fet que ella seria l’expulsada perquè ho havia fet molt pitjor que la seva rival. La gran sorpresa arribava quan el públic decidia, amb el 63% dels vots, que havia de ser la Scorpio l’eliminada.

La jove catalana havia ofert una actuació de 10 en interpretar Fuego d’Eleni Foureira, la cançó que més va triomfar d’aquella edició d’Eurovisió. Finalment, però, el públic premiava l’estabilitat de la Núria i castigava la Scorpio amb l’expulsió a les portes de la segona semifinal. Ella és, segurament, qui havia experimentat una evolució més evident… però això no li ha servit per convèncer el públic. Un cop expulsada, la noia no ha dubtat en fer una última actuació plena de ràbia i amb moviments exageradament sensuals per demostrar que ja li era tot igual.

A Twitter, com dèiem, s’ha generat una guerra entre aquells que defensaven l’expulsió i els altres que es mostraven molt indignats amb la decisió final. Hi ha molts en contra de la seva expulsió, que acusen el programa de fer trampes: “Ho sento, però la Scorpio es mereixia estar a la final. L’han cagat” i “Avui marxa, per mi, la millor concursant d’Eufòria tot havent demostrat que és una artista 360. Ens veiem al Sant Jordi, Scorpio”.

Ho sento pero la Scorpio mereixia estar a la final… L’han cagat! #EuforiaTV3 — Arnau. (@arnaugallen) June 3, 2022

Avui marxa,per mi, la millor concursant d'Eufòria havent demostrat que és ser una artista 360. Ens veiem al Sant Jordi Scorpio#Eufòriatv3 — Laia (@LaiaGornal) June 3, 2022

I encara més persones a favor que l’hagin fet fora: “Ho sento, però més que Fuego eren galls. No sap cantar sense cridar, a banda que va de xula i creguda”, “Ha sobrat el moment final de la Scorpio i ha sobrat la Scorpio a Eufòria en general”, “Scorpio, primera balada sense ornamentació ni ximpleries… Pam, fora! Ja era hora! La prepotent dels nassos” o “Vaig a mirar el programa només per veure com foten fora la Scorpio. Ja era hora!” són alguns dels missatges que han escrit.

Ho sento pero mes que Fuego era galls, no sap cantar sense cridar, a banda de que va de xula i creguda #EufòriaTV3 — Susana (@susanvega70) June 4, 2022

Ha sobrat la Scorpio a Eufòria, en general — CRT (@CRTinoco) June 3, 2022

Scorpio, primera balada sense ornamentació ni xorrades… Pam! Fora! jajajaja Ja era hora!!! pffff la prepotent dels nassos #eufòriatv3 — RepubliCATna (Ale de les Roures) (@republicatna) June 4, 2022

vaig a mirar el programa només per veure com foten fora a l'escorpio. Ja era hora!!!!! #eufòriatv3 pic.twitter.com/T0NUPMj1xI — RepubliCATna (Ale de les Roures) (@republicatna) June 4, 2022

El Triquell, primer finalista d’Eufòria

Deixant de banda l’expulsió de la Scorpio, la que la deixa a les portes de la segona semifinal d’Eufòria, també cal comentar la resta d’actuacions de la nit. El preferit va ser el Triquell, que va deixar tothom amb la boca oberta amb la seva interpretació de Grace Kelly de Mika. El repte era majúscul, sobretot pels aguts i la veu de falset que havia de mantenir durant tota l’actuació. La sorpresa va ser que la va bordar i va demostrar que té més registre vocal del que semblava. El jurat va voler premiar el seu esforç i, sobretot, l’evolució que ha fet durant el concurs. El premi? Fer-lo favorit i permetre que passi directament a la gran final d’Eufòria, a la que només hi haurà tres concursants. La Marta Torné l’ha felicitat per aconseguir arribar-hi i l’ha deixat molt impactat en recordar-li que això vol dir que, ara mateix, té un 33% de possibilitats de guanyar el concurs. Encara falta saber qui seran els altres dos que lluitaran pel premi, el que descobrirem divendres vinent en la segona semifinal.

💥 Quina explosió de bon rotllo!



🎤 Un Triquell camaleònic impressiona el jurat d'#EufòriaTV3 amb la seva interpretació de "Grace Kelly", de Mika!



▶️ https://t.co/Ns4aXSK4ls pic.twitter.com/m6tXKOypdn — TV3.cat (@tv3cat) June 3, 2022

El Triquell, primer finalista d’Eufòria | TV3

Les altres actuacions

Pel que fa a la resta d’actuacions, una de les més aplaudides va ser la de la Mariona. La jove va interpretar la versió catalana de la cançó principal de Vaiana, una de les pel·lícules més noves de Disney. Va reconèixer que era un somni fet realitat per ella, el que va aprofitar per presumir de veu i caràcter dolços.

Espectacular Mariona cantant 'On aniré' de la versió catalana de 'Vaiana'. Lletra oficial, text de Lluís Comes. Recordeu que podeu veure-la en la nostra llengua a Disney Plus! #EufòriaTV3 pic.twitter.com/yLjqISScKU — Doblatge en català (@DoblatgeCatala) June 3, 2022

El Pedro va mostrar la seva cara més trista amb Tornarem de Lax’n Busto, però el nivell va ser alt i va passar a la segona semifinal sense problemes. En part, també gràcies al duet que va marcar-se amb el Triquell en una actuació increïble en la que interpretaven Under pressure de Queen i David Bowie.

L’Edu, per la seva banda, va cantar un Sex bomb de Tom Jones que feia molt amb ell. Afinació perfecta i una actitud encara millor, dos elements que no van ser prou per a la gran majoria de teleespectadors que continuen pensant que han fet fora concursants molt millor que ell. El duet amb la Mariona va ser apoteòsic, amb tothom aplaudint la bona parella que fan i desitjant que algun sigui comencin a sortir.