TV3 anuncia novetats a ‘Eufòria’: canvi de mecànica en la semifinal

Aquest divendres, TV3 emetrà la segona semifinal d’Eufòria. El concurs musical ha estat un èxit increïble pel que fa a les audiències i la repercussió mediàtica que ha aconseguit, el que fa que aquesta fase final generi encara més curiositat. En la gala de la setmana passada, de fet, van batre el rècord de tots els programes i van doblar l’audiència de la competència gràcies a un espectacular 20,8% d’audiència. La Scorpio ha estat l’última expulsada, una concursant que té clar qui guanyarà el programa: “Crec que és obvi que la guanyadora serà la Mariona“, ha deixat caure. És cert que ella ha estat la principal protagonista des del principi, però ningú no s’havia mullat d’aquesta manera abans.

El compte enrere ha començat, fins al punt que la gala d’aquesta setmana acabarà amb el nom dels tres protagonistes que s’enfrontaran pel premi en la gala final del pròxim 17 de juny. El primer seleccionat ha estat el Triquell, que va ser anomenat favorit pel jurat i amb això s’ha guanyat estar al podi final.

Ja tenim el primer finalista d'#EufòriaTV3: Triquell! Ja té garantit el pas a la final del 17 de juny i a la gala de divendres que ve només actuarà a mode d'exhibicióhttps://t.co/bEHTewr74h pic.twitter.com/TBqrQmzTwO — TV3.cat (@tv3cat) June 3, 2022

Així serà la mecànica de la segona semifinal d’Eufòria

L’última semifinal canviarà una mica de mecànica, ja que el públic tindrà tota la responsabilitat i la decisió d’escollir els dos altres finalistes estarà en les seves mans. Per tal de poder decidir-se, l’organització ha decidit que els semifinalistes interpreten dues cançons cadascú. Per primera vegada, cantaran un tema mogut i una balada per demostrar que són bons en els dos estils. Quan acabin les actuacions, el públic votarà i qui aconsegueixi més vots passarà directament a la final com a segon finalista. Tot just després, la resta de concursants tornaran a cantar per competir entre ells.

Al final d’aquesta segona ronda, en la que el finalista interpretarà un tema a mode d’exhibició, el públic tornarà a votar i qui reculli més vots esdevindrà el tercer finalista. Els dos restants es convertiran en els darrers expulsats del concurs, una pena tenint en compte que això voldrà dir que s’hauran quedat a les portes de la gran final.

El jurat no tindrà cap responsabilitat, així que és probable que aquesta sigui la seva gala més tranquil·la i relaxada. Els concursants eliminats en les gales anteriors, per la seva banda, tornaran a fer les segones veus de les cançons, tal com va passar en el programa de divendres passat.

L’Edu i la Mariona d’Eufòria, enamorats? | TV3

L’elecció de temes demostra que serà una gala de molt nivell

El programa ha arribat al moment d’escollir els tres finalistes, quan tots ells hauran de demostrar que es mereixen l’oportunitat de poder ser proclamats com el guanyador o guanyadora d’Eufòria. Els professors han escollit una cançó pensada perquè llueixin la veu i una altra per demostrar que poden protagonitzar posades en escena amb coreografies potents.

El Triquell gaudirà de la permanència amb With or without you d’U2, mentre que la resta de companys ho hauran de donar tot per acompanyar-lo divendres vinent. La Mariona farà l’icònic Amor particular de Lluís Llach i Believe de Cher, en la que s’enfrontarà a tot un repte per culpa d’un ball que no és el seu punt fort. El Pedro cantarà el tema Someone you loved de Lewis Capaldi i Tudo bem de Stay Homas, en la que intentarà tornar a mostrar la seva faceta més divertida i ballarina. L’Edu, per la seva banda, interpretarà El tren de mitjanit de Sau i una dificilíssima Can’t stop the feeling de Justin Timberlake. Finament, la Núria arriscarà amb Titanium de David Guetta i després haurà de demostrar que té caràcter amb Sobreviviré de Mónica Naranjo.