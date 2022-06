Gran sorpresa a ‘Eufòria’: tothom bocabadat amb els eliminats a la semifinal

‘Eufòria’ no ha parat de sorprendre els espectadors des que va començar. El concurs de TV3 continua arrasant en audiència i això s’aprecia també a les xarxes socials, on se’n parla moltíssim durant les gales. Aquest divendres es va celebrar la segona i última semifinal del concurs musical, que emetrà la seva gran final el pròxim divendres.

Aquesta semifinal va ser molt especial, perquè per primera vegada era el públic qui ho decidia tot. El jurat no tenia cap mena de poder de decisió perquè no es nominava ningú, sinó que era el públic qui havia de donar el bitllet per arribar a la final al seus preferits. Així, Núria, Pedro, Mariona i Edu es posaven a la palestra perquè el públic els avalués i els permetés arribar a la gran final. En Triquell estava molt més tranquil, ja que ja havia passat a la final directament gràcies a un benefici de la gala anterior.

El Triquell, primer finalista d’Eufòria – TV3

La gran sorpresa que ha deixat tothom bocabadat

La gran sorpresa de la nit ha arribat quan els presentadors han anunciat els finalistes i, per tant, els qui acabaven eliminats del concurs. La decisió ha estat molt sorprenent, ja que han expulsat el Pedro i l’Edu, els dos nois forts del concurs, que han estat els preferits de l’audiència durant molt de temps. No ha estat cap sorpresa que la Mariona arribés a la final, ja que la seva qualitat vocal i atractiu a sobre d’un escenari la fa la millor concursant de l’edició. En canvi, els dos noms que l’acompanyaran sí que han sorprès el públic, que ha quedat bocabadat.

Aquesta gala ha estat especial en molts aspectes, un dels quals el rècord de vots que es va viure per escollir els flamants finalistes. La semifinal ha estat molt disputada, amb cançons molt maques que han captivat l’audiència. La novedosa mecànica per triar els finalistes ha consistit en què els concursants havien de cantar una cançó lenta primerament i una moguda després. Gràcies a aquestes dues cançons la Mariona, la Núria i el Triquell han aconseguit el seu gran objectiu: arribar a la gran final de la primera edició de l’exitós concurs musical de TV3.

Incògnita al jurat per l’absència destacada d’un dels membres

Una altra de les sorpreses o incògnites de la nit ha estat on era Elena Gadel, un de les membres del jurat. A Twitter aquesta incògnita creixia per moments, amb molta expectació per part de l’audiència. Gadel és cantant i membre del jurat, però la seva presència al concurs és molt controvertida. De fet, ahir va quedar clar quan la seva substituta, la Nina, va captivar el públic, que va demanar insistentment per xarxes que es quedés ella en el lloc de l’Elena Gadel.

Elena Gadel parla d’Eufòria en una entrevista – TV3

Al final, la incògnita es va destapar ràpidament quan els presentadors van aclarir que Gadel tenia un concert aquesta nit i per això no ha pogut assistir a la semifinal. A la final, però, sí que recuperarà la seva cadira de jurat, al contrari del que voldrien els espectadors.