Crítiques al jurat en la primera entrevista dels finalistes d’Eufòria

Eufòria va viure una de les nits més emocionants en la gala de divendres, quan van emetre la segona semifinal del programa. TV3 ja coneix els tres finalistes del concurs musical més exitós dels darrers anys: el Triquell, la Mariona i la Núria. Un d’ells tres es convertirà en el primer guanyador de l’espai, el que el permetrà signar un contracte discogràfic, interpretar un dels temes del disc de La Marató i acompanyar Miki Nuñez en la cançó de l’estiu de la cadena. Aquest cap de setmana han concedit la seva primera entrevista des que es coneguessin els resultats, els que han agraït en directe a El Suplement de Catalunya Ràdio: “Estem molt contents, molt feliços i encara processant-ho tot”.

El primer titular? Haver avançat que en la gran final d’aquest divendres interpretaran dues cançons cadascú. En el moment de l’entrevista encara no coneixien els temes, així que sembla que tornarà a ser el programa qui decideixi què cantaran. Tots tres es mostraven cansats i reconeixien que els està costant compaginar la gran feina que requereix el programa i les seves vides personals.

La Mariona compagina el final de curs amb la gran final d’Eufòria

El cas més complicat és el de la Mariona, que compagina el seu pas pel concurs amb els estudis: “Ara mateix estic d’exàmens, així que les hores de son escassegen. Estic estudiant tercer de Logopèdia i necessito dedicar totes les estones lliures a estudiar… Tinc ganes d’acabar-ho tot i adonar-me’n que ho he aconseguit, perquè estaré molt orgullosa de mi mateixa”.

Aquesta setmana ha interpretat una cançó disco i molt icònica, la que creu que va salvar prou bé: “Estava pendent de moltes coses, però m’ho vaig passar genial”. Quan acabi el programa, l’artista assegura que voldrà continuar treballant la seva faceta de compositora. Ara bé, l’experiència li ha servit per adonar-se que vol sortir de les balades i començar a donar-li “una mica més de canya” perquè creu que falta música en català en aquest sentit.

El Triquell, sincer i crític amb el jurat

El Triquell ha estat el més sincer pel que fa als problemes que genera el pas per un programa d’aquestes característiques: “El repte psicològic real de tots aquells que hem passat per Eufòria ha estat, de fet, no estar tancats en una acadèmia. Hem estat a casa mentre rebíem tots els estímuls de fora, el que fa que hi hagi setmanes en les que et costi enfocar-te a divendres. En el meu cas, us reconec que trobo a faltar els meus amics i la desconnexió. Aquesta setmana no he estat gaire concentrat i ho he pagat, ja que no estic gens content amb la meva actuació. A més a més que noto que tinc ganes d’anar a teràpia perquè m’adono que he de canviar la mentalitat, ja que sóc molt crític i exigent amb mi mateix quan veig que no faig les coses perfectes”.

Per una altra banda, també ha estat ell el més crític amb el jurat: “A vegades no em crec el jurat perquè et dona la sensació que hi ha alguna cosa de preparació prèvia. A vegades l’actuació dona peu a que improvisin i en d’altres notes que tiren més de guió. Ara bé, que m’imagino que és lícit i preciós que sigui així”.

La Núria, molt agraïda amb el públic

La Núria s’ha mostrat molt agraïda al suport que li ha donat el públic des del principi del concurs, ja que si ha arribat a la final, és gràcies a ells. Divendres va estar a la zona de perill, però finalment van decidir salvar-la: “Jo estava tranquil·la perquè tots havíem fet molt bona gala i aquell era el regal. El que m’agrada és que mai no he tingut la sensació d’estar en un programa de televisió, sempre m’he mostrat tal com sóc. No me n’adono que hi ha càmeres gravades i aquest és un plus perquè la reacció que et surt és la que mostres“. En el seu cas, li agradaria poder tenyir la seva música del rock que ha provat en el programa.

El Lildami, enfadat en la trucada del programa

Roger Escapa va voler trucar en directe el Lildami, un dels tres membres del jurat. Volia preguntar-li sobre la decisió del públic, si considerava que era just que haguessin passat aquests tres i no els altres concursants. Com era d’esperar, va deixar clar que creu que són els justos finalistes encara que també ho hagués pensat dels altres. Ara bé, la calma no va ser la sensació predominant d’aquesta intervenció telefònica, precisament…

I és que al cantant terrassenc no li va agradar el to del presentador quan li va preguntar què sentia en veure que aquests nois canten “segurament” millor que ell: “Què vols que et respongui? Crec que aquesta és una pregunta fora de lloc”, deia de manera molt seca. Tot just després, va tornar a manifestar el seu enuig quan el locutor va interessar-se sobre l’autotune que fa servir en les seves cançons: “Mira, hi ha gent que canta molt bé i grans artistes que també el fan servir. No s’ha d’associar a gent que canta malament perquè no és tan fàcil”.