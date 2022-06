El Triquell d’Eufòria, protagonista d’un duet hilarant a l’Està Passant

Eufòria ha acabat la primera edició amb una xifra d’audiència rècord i tres noms propis: la Mariona, el Triquell i la Núria. Ells tres han estat escollits com els millors concursants, tres cantants que a partir d’ara intentaran viure de la música. No va ser cap sorpresa que guanyés la Mariona, ja que era la clara favorita pràcticament des del càsting. Ara bé, un dels participants que ha aconseguit més fans ha estat el Triquell. Aquest dimarts l’han convidat a l’Està Passant de TV3, programa en què ha acabat protagonitzant un duet musical molt curiós.

El de Sant Quirze del Vallès ha estat el segon concursant més votat, el rebel de l’edició que més teleespectadores ha conquistat. Després de quatre mesos immers en aquest programa televisiu, ara vol recuperar la faceta de productor amb el grup musical que lidera. Abans, però, haurà de començar els assajos per als dos concerts que oferiran els participants d’Eufòria al Palau Sant Jordi el pròxim mes de juny.

“Aquesta setmana està sent de descompressió i desconnexió de la moguda bèstia d’Eufòria. No és una davallada, és una sortida per pensar en altres coses. Ara tinc l’agenda plena amb els dos concerts al Palau Sant Jordi crec. I sí, nosaltres formem una colla que hem de començar a pensar què fer a partir d’ara”, ha explicat a Toni Soler.

El Triquell, convidat a l’Està Passant | TV3

El Triquell canta Mamma mia amb la mare Teresa

Content i orgullós del seu pas pel programa revelació de la temporada, ha demostrat que és un dels concursants més simpàtics amb una intervenció en la que li han proposat fer un duet amb la imitadora de la mare Teresa de Calcuta. Molt sorprès davant la seva presència, ha seguit el joc del programa i ha acceptat la proposta d’interpretar la cançó Mamma Mia d’ABBA amb ella. El resultat ha estat hilarant, és clar.

Ha nascut un duet musical: Triquell i Teresa de Calcuta. CALCUQUELL? TRICUTA? No sabem encara el nom, però això serà un èxit. #EstàPassantTV3https://t.co/892NPR9ifE pic.twitter.com/o4ij6k1vsJ — Està passant (@estapassanttv3) June 21, 2022

La Mariona d’Eufòria parla d’amor a l’Està Passant

També va ser a l’Està Passant que la Mariona va respondre totes les preguntes sobre els rumors que la relacionen amb l’Edu, un altre dels companys del concurs. La guanyadora de la primera edició del programa va entrar-hi amb xicot, un noi de qui no ha volgut parlar gaire però qui en Marc Giró diu que és molt atractiu. Molts han vist una connexió molt forta entre l’Edu i la Mariona, una química i un flirteig al que fins i tot la cadena semblava voler potenciar. L’Edu va negar que tinguessin res i ella ha fet el mateix, per desgràcia de tots els fans que ja se’ls imaginaven confirmant una relació que hagués agradat molt.