Marta Torné: “Em preocupava no parlar un català perfecte a ‘Eufòria'”

Marta Torné ha triomfat a TV3 aquests darrers mesos gràcies a Eufòria, l’exitós concurs musical que ha presentat amb Miki Nuñez. La presentadora ha format part del bombonet de la cadena catalana, el que ha aconseguit un rècord d’audiència rere un altre. Ara que la Mariona s’ha proclamat guanyadora, tal com advertien tots els pronòstics, la catalana fa balanç del programa en una entrevista en què reconeix que ha sentit pressió.

La barcelonina reconeix davant del diari Ara que se sent “molt feliç i molt contenta” d’haver participat en un programa tan especial: “Ells representen una nova generació, un perfil real que fa 10 anys no existia”. A més a més, aplaudeix que el disseny de producció hagi estat “espectacular” en una televisió pública. Quin creu que ha estat el factor clau que ha determinat el gran èxit del format? Que la gent jove s’hagi enganxat a l’espai i que els hagin vist amb els pares: “Trobar un punt en comú entre gent jove i adults és molt difícil. Han unit molt i per això s’han esgotat ràpidament les entrades per al concert del Palau Sant Jordi”.

Marta Torné ha presentat Eufòria | Instagram

La presentadora Marta Torné, preocupada per no parlar un català perfecte

Ara reconeix que una de les preocupacions que tenia era parlar un català correcte, ja que havia de presentar la gran aposta de TV3 en el millor horari: “Jo parlo català perquè sóc de Barcelona, però de petita a casa parlàvem castellà perquè el meu pare és gallec. Jo només parlava català amb la mare. Sempre he tingut la sensació de no tenir un català perfecte o al nivell d’un presentador de TV3. Quan em van dir de fer Eufòria en directe i en prime time vaig sentir que tenia la responsabilitat de parlar el millor català possible i per això vaig demanar ajuda als lingüistes de TV3, que són encantadors i tenen molta paciència”.

La Marta Torné explica com va ser el procés: “Vam intentar millorar, però és molt difícil aconseguir un nivell perfecte de català. Estic molt contenta perquè cada vegada em sento més còmoda. Independentment del programa, tenir un català millor era una cosa de la que en tenia ganes. M’esforço molt i crec que la gent ho ha notat perquè ho han comentat a la xarxa”.

Marta Torné, al capdavant d’un reality sobre rics barcelonins

La barcelonina va començar a la ràdio, però ben aviat va adonar-se que era la televisió el que realment li agradava. Jordi González va donar-li la primera oportunitat a City TV i, a partir d’aquí, ha anat escalant en una carrera molt exitosa. L’hem vist actuant a sèries de molta repercussió com El Internado i també al teatre, on va conèixer qui és el seu marit el 2011. Juntament amb Roger Gual, de fet, ha produït el seu primer reality. Aquest dijous estrenarà a Netflix First Class, un programa en què mostren la vida d’un grup de joves barcelonins molt i molt rics. En el tràiler es demostra com exalten la riquesa de manera desmesurada, el que ha causat moltes crítiques abans de la seva estrena.

Marta Torné ha volgut mostrar com viuen aquests coneguts artistes, dissenyadors i DJ de l’elit catalana. L’han gravat entre Barcelona i alguns municipis de la Costa Brava, espais en què els protagonistes demostren com de rics són: “L’univers que descobrim en aquest projecte és el d’un grup d’amics que gaudeixen de la vida sense por i amb un punt d’hedonisme i bogeria que els fan únics”.

La catalana és la creadora d’una idea que va comprar Mediapro, que ha aconseguit que Netflix la inclogui en el seu catàleg a partir del 23 de juny. La presentadora espera que el reality tingui bona rebuda, encara que aquests formats sempre acostumen a rebre comentaris negatius perquè fa ràbia veure com aquesta gent malbarata tants i tants diners. Sigui com sigui, el que queda clar és que la catalana no està contenta amb la faceta de presentadora i actriu, també vol començar a triomfar com a productora per afegir més càrrecs al seu currículum.