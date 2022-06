Arriba la gran final d’Eufòria a TV3 amb una clara favorita

TV3 emetrà la gran final d’Eufòria aquesta nit, un programa molt esperat en què es decidirà qui guanya la primera edició. El matí de Catalunya Ràdio ha volgut analitzar amb el Pedro i l’Edu aquestes darreres hores abans de la decisió, els dos últims expulsats que van quedar sorprenentment a les portes de la gran final. Tots dos han deixat clar que saben qui guanyarà, una teoria estesa que no oculten: “Crec que és innegable que es veia cap a on anava el programa des de feia molt de temps… Crec que és més que evident que la Mariona serà escollida com la guanyadora del concurs”.

La Mariona és la clara preferida per guanyar Eufòria | TV3

Tots dos estan molt contents en haver arribat fins aquí: “És espectacular tot el que han muntat, estem contents i satisfets. A més a més, ens encanta que haguem creat un vincle molt fort entre nosaltres. Som família des del principi, no hi ha hagut cap competició entre nosaltres”. Ara han reconegut que l’Edu ha exercit de coach entre ells, ja que els ha ajudat a motivar la companyonia i el respecte entre ells: “Abans de cada gala ens abraçava un a un”, ha tret a la llum el Pedro.

L’Edu va ser expulsat, però només una setmana després va acabar sent repescant. Això ha estat molt bo per a ell, però alhora l’ha col·locat en una situació complicada: “Tinc un gran embolic al cap, el que ha fet gràcia al meu psicòleg. Vaig marxar en una setmana molt complicada per a mi perquè es complien dos anys de la mort del meu pare i no vaig tenir temps de pair-ho tot… Estava fora, però m’havia de posar les piles per poder tornar-hi”. Què és el que més li ha agradat d’aquesta experiència? Aprendre a fer segones veus, el que no es pensava que fos tan difícil.

Els exconcursants demanen un departament de salut mental

Tenint en compte el gran èxit que ha tingut Eufòria, és més que probable TV3 confirmi una segona temporada. La Carol Rovira, la coach d’interpretació, ha deixat caure en una entrevista que ho dona bastant per fet. Davant d’això, la Laura Rosel els ha preguntat a l’Edu i al Pedro què proposarien per millorar el programa. La resposta ha agradat molt: “Creiem que seria important que creessin un departament de salut mental per als concursants. Hem estat molts els qui hem exterioritzat que no estàvem bé i que la pressió ens estava afectant molt. Al final, no som instruments amb potes… Hi ha vegades en què entrem en bucle, que sentim tensió muscular i que et frustres perquè no et veus capaç ni tan sols d’aprendre’t la lletra”.

Un dels temes que més curiositat ha generat té a veure amb els diners. Tots dos han reconegut que no han cobrat res per participar a Eufòria, el que entenen: “No ens han pagat, però ens han donat una oportunitat increïble que ha fet que ens veiem amb una repercussió mediàtica immensa. A més a més que gràcies a ells actuarem en el Palau Sant Jordi i això no té preu!”. En aquella actuació, però, sí que els pagaran perquè és una activitat fora del concurs. I què faran a partir d’ara? Aquesta nit els veurem a plató, ja que interpretaran les segones veus en les actuacions dels finalistes. I després? L’Edu deixa clar que el que més li ve de gust és dormir i descansar. La setmana vinent la tindran lliure i després començaran els assajos per a l’actuació del Palau Sant Jordi.

L’Edu i el Pedro parlen de les expulsions a Eufòria | TV3

Així serà la gran final d’Eufòria

Els tres finalistes interpretaran dues cançons cadascun, una que han pogut escollir i una altra que han seleccionat per a ells. Faran una en anglès i una altra en català, també per demostrar com es defensen en cadascun d’aquests idiomes. De moment només han dit que cantaran temes de l’Adrià Puntí de Dua Lipa i de Jessie J. A Catalunya Ràdio han emès uns petits fragments de les actuacions que estan preparant i això ha donat una idea de què farà cadascú. El Triquell tindrà una cançó fàcil i del seu estil, mentre que la Núria tornarà a enfrontar-se a una cançó complicada. La Mariona, per la seva banda, serà qui més difícil ho tingui perquè li han escollit una cançó moguda i aquestes li costen molt més.