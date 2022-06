Primera entrevista de la Mariona d’Eufòria: supersticions i secrets

La Mariona ha estat escollida com la guanyadora d’Eufòria, una victòria predictible i esperada. La cantant de Valls era la gran favorita des de la primera gala, a més a més que és l’única que mai no havia estat nominada. Talentosa, tendra i valenta, ha fet un concurs de 10 que ha tingut la millor de les recompenses. Aquest dissabte l’han convidat al Faqs de TV3, la primera entrevista que concedeix com a flamant guanyadora. En aquesta conversa, ha explicat com ha viscut aquesta experiència acompanyada de Marc Clotet, Elena Gadel, Jordi Cubino i Albert Sala.

Un dels grans reptes als que s’enfrontaven els concursants era la temptació de mirar què es deia d’ells a les xarxes socials. L’equip del programa els va recomanar que no ho fessin, ja que veure certs comentaris podria desestabilitzar-los. Com ha gestionat aquest problema la Mariona? Reconeix que intentava no mirar res, però que va fer-ho un cop i ràpidament va adonar-se que no ho hauria d’haver fet: “Ha estat un aprenentatge difícil… He intentat portar-ho bé, però depèn de la setmana. A la gala 8 no havia tingut la necessitat de mirar què deien de mi a la xarxa, però a la gala 9 m’havia d’enfrontar a un repte del que estava molt orgullosa i tenia ganes que el públic sentís la meva satisfacció. Vaig cometre l’error de mirar-ho i va ser un error perquè la gent no em coneix i no sap quin és el meu background. A vegades es comenten sobre tu sense tenir-ne ni idea”. Ara bé, la Mariona té clar que prefereix això a haver estat tancada en una Acadèmia perquè creu que no ho hagués gestionat bé.

La Mariona explica quins rituals ha seguit durant el concurs

Molts professors han explicat aquests darrers dies que la Mariona és una noia molt supersticiosa. Davant d’aquests rumors, ella mateixa ha volgut explicar què hi ha de cert: “Hi ha un fenomen que s’anomena els nombres angelicals. Bàsicament, consisteix en la teoria que si veus números repetits, allò té un significat i que tindràs sort. Poc abans de la primera gala, vaig llevar-me en plena matinada i vaig veure que era la 1:11 de la matinada. A la gala 2 i a la gala 3 em va passar exactament el mateix i, a més a més, que després les gales anaven molt bé! Vaig agafar la superstició que abans de cada gala necessitava veure algun nombre repetit, però sense buscar-los. El juro que no hi ha hagut cap gala en què no ho hagi aconseguit. T’ho juro, i sense buscar-los”.

Per què ha triomfat tant Eufòria?

Que Eufòria ha estat el fenomen televisiu més exitós de la temporada és una obvietat. S’esperava la Mariona que aconseguís tantíssima repercussió? I per què creu que ha passat? “Sí que m’esperava que tindria cert èxit. De fet, els deia als meus amics que es preparessin perquè tindria molt d’èxit. Ara bé, no m’esperava l’èxit que ha tingut i com de fort ho ha petat. Hi veia un format superdiferent que a Catalunya mai no s’havia fet i ens veia a nosaltres, 16 persones que creia que podríem arribar fort a la gent perquè era un càsting molt potent. Així va ser i ha estat una fantasia”.

Un altre dels aspectes que més ha cridat l’atenció d’aquesta aposta televisiva ha estat la gran importància que han donat a les coreografies. No hi ha gaire concursos musicals d’aquest tipus en què els concursants hagin de preparar balls tan complicats i amb tan pocs dies. El coach de coreografia, l’Albert Sala, ha donat la seva opinió al respecte: “Els coreògrafs tenim una funció que sembla que només és donar els passos de ball, però posicionem tot l’espectacle amb les càmeres. Nosaltres som les persones que decidim els momentum perquè tota l’actuació tingui màgia. En aquest cas, teníem uns begginers que cantaven molt bé, però que no sabien moure’s. Llavors, és clar, havíem de crear un espectacle mentre que els ensenyàvem. Els primers balls van tenir una rebuda increïble i ens van dir que poséssim encara més coreografia. Aquesta obsessió per desafiar els concursants amb dansa… Em va encantar, és clar”.

El Marc Clotet i l’Elena Gadel revelen un dels secrets del programa

Ha sorprès molt que el Marc Clotet i l’Elena Gadel reconeguessin que mai no havien parlat tanta estona amb la Mariona fins aquesta entrevista al Faqs. Com és això? Sembla que els culpables són els productors del programa, que van demanar-los que no interactuessin amb els concursants per posar-hi distància i poder valorar-los bé: “El programa no ens deixava coincidir amb els concursants. Havíem de marcar distància amb ells perquè no es pensés que si parlàvem amb algú, després seria el nostre preferit. Ha estat en aquest sopar quan més hem parlat i quan ens hem pogut conèixer com a persones realment. Només direm que van crear una plantilla en què especificava on seríem a cada hora per evitar que coincidíssim”.